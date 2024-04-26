Shogun 2. sezon gelmeyecek, tek sezon ile kalacak

FX'in "Shōgun" dizisi, yayınlanmaya başladığı andan itibaren büyük ilgi gördü ve izleyicilerden tam not aldı. Ancak, bu başarının ardından gelecek sezonun gelmeyeceği haberi izleyicilerini hayal kırıklığına uğrattı. Detaylar haberimizde!

"Shōgun"un yoğun ilgi görmesine rağmen, dizinin tek sezonla sınırlı kalacağı açıklandı.

Yapımcılar Justin Marks ve Rachel Kondo, James Clavell'in romanını on bölüme uyarladıklarını ve hikayenin iyi bir şekilde bittiğini söyledi.

Hiroyuki Sanada ve Cosmo Jarvis'in başrollerini paylaştığı "Shōgun", izlenme rekorları kırdı ve hayranlar arasında büyük bir beğeni topladı.

Ancak, dizinin devamı gelmeyeceği kesinleşti.

Tek sezonla sınırlı kalacak olması, hayranları üzdü.