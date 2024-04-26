Tgrt Haber
Haberler>Medya>Shogun 2. sezon gelmeyecek, tek sezon ile kalacak
26 Nisan 2024 00:12 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 00:17

Shogun 2. sezon gelmeyecek, tek sezon ile kalacak

FX'in beğeniyle izlenen "Shōgun" dizisi, tek sezonla sona erecek. Yapımcılar, hikayenin tatmin edici bir şekilde sona erdiğini belirtti. İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Shogun 2. sezon gelmeyecek, tek sezon ile kalacak

FX'in "Shōgun" dizisi, yayınlanmaya başladığı andan itibaren büyük ilgi gördü ve izleyicilerden tam not aldı. Ancak, bu başarının ardından gelecek sezonun gelmeyeceği haberi izleyicilerini hayal kırıklığına uğrattı. Detaylar haberimizde!

"Shōgun"un yoğun ilgi görmesine rağmen, dizinin tek sezonla sınırlı kalacağı açıklandı.

Yapımcılar Justin Marks ve Rachel Kondo, James Clavell'in romanını on bölüme uyarladıklarını ve hikayenin iyi bir şekilde bittiğini söyledi.

Shogun 2. sezon gelmeyecek, tek sezon ile kalacak - 1. Resim

Hiroyuki Sanada ve Cosmo Jarvis'in başrollerini paylaştığı "Shōgun", izlenme rekorları kırdı ve hayranlar arasında büyük bir beğeni topladı.

Ancak, dizinin devamı gelmeyeceği kesinleşti.

Tek sezonla sınırlı kalacak olması, hayranları üzdü.

 
 
Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...