Survivor All Star'da Merve Aydın kırmızı takımdan mavi takıma geçti

25 Nisan 2024 21:19 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 21:23

Survivor All Star'da heyecan dorukta! Dün gerçekleşen eleme sonrasında Acun Ilıcalı, takım değişikliklerinin yaşanacağını duyurdu. Peki, hangi yarışmacı hangi takıma geçti?

Acun Ilıcalı, bu akşamki elemenin ardından Merve Aydın'ın kırmızı takımdan ayrılıp mavi takıma katılacağını açıkladı.

Bu değişiklik, Mavi Takım'ın sayısını artırırken, kırmızı takımın durumunu da etkileyecek.

Merve Aydın'ın Acun Ilıcalı bu kararı açıklarken yaşadığı duygusal anlar ise herkesi şaşırttı.

Haberi duyan Merve Aydın, kırmızı takımdan ayrılmak istemediğini belirterek şaşkınlığını dile getirdi.

Göz yaşlarına hakim olamayan Aydın, bu ani değişiklik karşısında duygusal anlar yaşadı.

Survivor All Star yarışmasında beklenmedik gelişmeler her an yaşanmaya devam ediyor.