Survivor'da 4 Nisan Perşembe akşamı Poyraz elendi

05 Nisan 2024 00:25 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 00:35

Survivor All Star'da heyecan dolu bir eleme gecesi yaşandı. Haftanın dokunulmazlık oyununu kaybeden takımların belirlediği eleme adayları merak konusu oldu. Bu haftanın eleme adayları arasında yer alan isimler, kıyasıya mücadele ederek adlarını finale yazdırmak için yarıştılar. Peki, bu hafta kim elendi?

4 NİSAN SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMDİ?

Survivor Allstar'da eleme adayları belli oldu. Dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımdan Hakan ve Poyraz ile kırmızı takımdan Sercan ve Özgür, bu haftanın eleme potasına düşen isimler oldu.

SURVIVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Ödül oyununun sonucunda mavi takımın galibiyeti, kırmızı takımdan 2 eleme adayının belirlenmesine neden olmuştu. Ayrıca kırmızı takımın 2 galibiyeti de mavi takımdan 2 kişiyi eleme potasına çıkarmıştı. 4 Nisan Perşembe akşamı gerçekleşen eleme oyununda Sercan, Özgür, Hakan ve Poyraz karşı karşıya geldi. Gecenin sonunda ise elenen isim mavi takımdan Poyraz oldu.