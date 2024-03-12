Survivor'da dokunulmazlığı Kırmızı Takım kazandı, eleme adayı kim oldu? 12 Mart Survivor All Star 2024

12 Mart 2024 23:59 - Güncelleme : 13 Mart 2024 00:02

Survivor heyecanı 12 Mart 2024 Salı akşamı 57. bölümüyle devam etti. Dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele yaşandı ve kazanan takım belli oldu. Peki, 12 Mart Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor'da hangi yarışmacı eleme adayı oldu? Detaylar haberimizde!

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star, bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi. Haftanın son dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele yaşandı ve kazanan takım belirlendi. Gecenin sonunda dokunulmazlığı elde eden takım ise Kırmızı Takım oldu. Bu sonuçla birlikte mavi takım eleme potasına bir isim daha ekledi.

12 MART SURVIVOR ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın son dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım, konseyde toplandı ve adadan göndermek istedikleri yarışmacı için oylarını kullandı. Yapılan oylama sonucunda eleme potasına gidecek isim belirlendi. 12 Mart 2024 Survivor All Star'da eleme potasına giden isim ise Berna oldu.

Bu kararın ardından Survivor hayranları, eleme düellosunu merakla beklemeye başladı. Berna, diğer yarışmacılarla birlikte elemeye çıkmak için hazırlıklarına başladı. Heyecan dolu eleme gecesi ise yakın zamanda TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşacak.