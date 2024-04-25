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25 Nisan 2024 20:45 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 20:49

Takan Takana filmi 15 Kasım 2024'te vizyona girecek

Güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip olan Takan Takana filmi, 15 Kasım 2024'te sinemaseverlerle buluşacak. Peki, filmin konusu ne? Hangi oyuncuları kadrosunda barındırıyor? İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Takan Takana filmi 15 Kasım 2024&#039;te vizyona girecek

Heyecanla beklenen Takan Takana filmi, sete çıktı ve izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Zafer Algöz, Seda Bakan, Özge Özberk, Bora Akkaş, Ecem Erkek, Sarp Akkaya ve Çiçek Dilligil gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren film, 15 Kasım'da vizyona girecek. Detaylar haberimizde!

Laurent Baffie’nin Toc Toc adlı tiyatro oyunundan uyarlanan Takan Takana filminin konusu, obsesif kompulsif bozuklukları olan altı farklı kişinin dünyaca ünlü bir psikiyatristten randevu almalarını anlatıyor.

Efe, Kumru, Birol, Işıl, Defne ve Hikmet adlı karakterlerin hayatları, bekledikleri tedaviye ulaşmaya çalışırken çakışır ve doktorları ortada yoktur. 

Takan Takana filmi 15 Kasım 2024'te vizyona girecek - 1. Resim

Filmin yönetmen koltuğunda Yunus Nihat Özcan bulunuyor.

Ferhat Ergün'ün senaryo uyarlamasını üstlendiği film, 15 Kasım'da izleyicilerle buluşacak.

Sinema tutkunları, bu komedi dolu hikayeyi merakla bekliyor.

Kaynak: TGRT Haber
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