Takan Takana filmi 15 Kasım 2024'te vizyona girecek

25 Nisan 2024 20:45 - Güncelleme : 25 Nisan 2024 20:49

Heyecanla beklenen Takan Takana filmi, sete çıktı ve izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Zafer Algöz, Seda Bakan, Özge Özberk, Bora Akkaş, Ecem Erkek, Sarp Akkaya ve Çiçek Dilligil gibi başarılı oyuncuları bir araya getiren film, 15 Kasım'da vizyona girecek. Detaylar haberimizde!

Laurent Baffie’nin Toc Toc adlı tiyatro oyunundan uyarlanan Takan Takana filminin konusu, obsesif kompulsif bozuklukları olan altı farklı kişinin dünyaca ünlü bir psikiyatristten randevu almalarını anlatıyor.

Efe, Kumru, Birol, Işıl, Defne ve Hikmet adlı karakterlerin hayatları, bekledikleri tedaviye ulaşmaya çalışırken çakışır ve doktorları ortada yoktur.

Filmin yönetmen koltuğunda Yunus Nihat Özcan bulunuyor.

Ferhat Ergün'ün senaryo uyarlamasını üstlendiği film, 15 Kasım'da izleyicilerle buluşacak.

Sinema tutkunları, bu komedi dolu hikayeyi merakla bekliyor.