Toy Story 5, 19 Haziran 2026 tarihinde vizyona girecek
Oyuncak Hikâyesi serisinin beşinci filmi olan Toy Story 5, hayranlarını büyük bir heyecanla karşılıyor. Disney ve Pixar'ın uzun zamandır beklenen filmi, 19 Haziran 2026'da izleyicilerle buluşacak. İşte detaylar...
Toy Story serisi, izleyicilere unutulmaz bir maceranın kapılarını aralıyor. Walt Disney Pictures ve Pixar Animation, uzun bir bekleyişin ardından Toy Story 5 filminin vizyon tarihini açıkladı. Oyuncakların büyülü dünyasına geri dönüş, 19 Haziran 2026'da gerçekleşecek.
“TOY STORY 5” HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI
Toy Story 5, şubat 2023'te duyurulmuş ve uzun bir süre merakla beklenmişti. Disney CEO'su Bob Iger, yeni film için en uygun zamanı belirlemek için titiz bir çalışma yürüttü. Serinin beşinci filmi, izleyicilere 19 Haziran 2026'da heyecan verici bir deneyim sunacak.
“TOY STORY 5” NE ZAMAN ÇIKACAK?
Woody, Buzz Lightyear ve diğer sevilen karakterlerin yeni maceraları, 2026'da izleyiciler ile buluşacak. Toy Story 5'in vizyona girmesiyle birlikte, Disney ve Pixar markalarının gücü bir kez daha kanıtlanacak. Heyecanla beklenen film, 19 Haziran 2026'da vizyona girecek.