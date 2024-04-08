Toy Story 5, 19 Haziran 2026 tarihinde vizyona girecek

08 Nisan 2024 17:31 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 17:32

Toy Story serisi, izleyicilere unutulmaz bir maceranın kapılarını aralıyor. Walt Disney Pictures ve Pixar Animation, uzun bir bekleyişin ardından Toy Story 5 filminin vizyon tarihini açıkladı. Oyuncakların büyülü dünyasına geri dönüş, 19 Haziran 2026'da gerçekleşecek.

“TOY STORY 5” HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI

Toy Story 5, şubat 2023'te duyurulmuş ve uzun bir süre merakla beklenmişti. Disney CEO'su Bob Iger, yeni film için en uygun zamanı belirlemek için titiz bir çalışma yürüttü. Serinin beşinci filmi, izleyicilere 19 Haziran 2026'da heyecan verici bir deneyim sunacak.

“TOY STORY 5” NE ZAMAN ÇIKACAK?

Woody, Buzz Lightyear ve diğer sevilen karakterlerin yeni maceraları, 2026'da izleyiciler ile buluşacak. Toy Story 5'in vizyona girmesiyle birlikte, Disney ve Pixar markalarının gücü bir kez daha kanıtlanacak. Heyecanla beklenen film, 19 Haziran 2026'da vizyona girecek.