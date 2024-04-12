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12 Nisan 2024 19:03 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 19:07

Transformers: One filmi 19 Eylül 2024'de vizyona girecek

Heyecanla beklenen animasyon filmi "Transformers: One" ile 19 Eylül 2024'te seyirciyle buluşacak. Film, Optimus Prime ve Megatron'un gençlik dönemini konu alacak. İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Transformers: One filmi 19 Eylül 2024&#039;de vizyona girecek

Dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Transformers serisi, yeni bir animasyon filmiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. "Transformers: One" filmi, 19 Eylül 2024'te vizyona girecek. Detaylar haberimizde!

TRANSFORMERS ONE FİLMİ KONUSU NE?

"Transformers: One" filminin önemli detayları, CinemaCon etkinliğinde sergilendi. Chris Hemsworth ve Bryan Tyree Henry'nin seslendireceği karakterlerle dolu olan yapım, genç Optimus Prime ve Megatron'un hikayesini konu alacak.

Transformers: One filmi 19 Eylül 2024'de vizyona girecek - 1. Resim

ÜNLÜ OYUNCULAR SESLENDİRECEK

Filmde, Scarlett Johansson'un Elita, Keegan-Michael Key'in Bumblebee, Jon Hamm'in Sentinel Prime ve Laurence Fishburne'un Alpha Trion karakterlerini seslendireceği açıklandı. Bu yapım, liderlik ve dostluk kavramları üzerine derinlemesine bir hikaye sunacak.

Kaynak: TGRT Haber
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