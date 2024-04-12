Transformers: One filmi 19 Eylül 2024'de vizyona girecek

12 Nisan 2024 19:03 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 19:07

Dünya genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Transformers serisi, yeni bir animasyon filmiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. "Transformers: One" filmi, 19 Eylül 2024'te vizyona girecek. Detaylar haberimizde!

TRANSFORMERS ONE FİLMİ KONUSU NE?

"Transformers: One" filminin önemli detayları, CinemaCon etkinliğinde sergilendi. Chris Hemsworth ve Bryan Tyree Henry'nin seslendireceği karakterlerle dolu olan yapım, genç Optimus Prime ve Megatron'un hikayesini konu alacak.

ÜNLÜ OYUNCULAR SESLENDİRECEK

Filmde, Scarlett Johansson'un Elita, Keegan-Michael Key'in Bumblebee, Jon Hamm'in Sentinel Prime ve Laurence Fishburne'un Alpha Trion karakterlerini seslendireceği açıklandı. Bu yapım, liderlik ve dostluk kavramları üzerine derinlemesine bir hikaye sunacak.