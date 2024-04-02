Yabani dizisi İstanbul Beşiktaş ve Galata'da çekiliyor

02 Nisan 2024 23:00 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 23:03

Yabani dizisi, 2023 yılının Eylül ayında seyirciyle buluştuğundan beri popülerliğini koruyor. Ancak izleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri, dizi sahnelerinin hangi mekânlarda çekildiği. İşte, Yabani dizisinin çekim yerleri ve diğer merak edilen detaylar...

YABANI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yabani dizisi, her Salı akşamı ekrana gelerek izleyicilerini büyülüyor. Dizi, İstanbul'un gözde semtlerinden Beşiktaş ve Galata'da çekilmektedir. Bu semtlerin tarihi atmosferi ve karakteristik özellikleri, diziye benzersiz bir görünüm katıyor.

Ancak sadece bu semtlerle sınırlı kalmayan dizi, zaman zaman İstanbul'un diğer güzelliklerini de ekranlara taşıyor.