14 Mart 2024 02:34 - Güncelleme : 14 Mart 2024 02:40

STAR TV'nin yeni dizisi Yan Oda'nın çekim yeri merak ediliyor. Peki, Yan Oda dizisi nerede çekiliyor? Yan Oda çekim yeri neresi, hangi şehirde çekiliyor? Detaylar haberimizde!

YAN ODA NEREDE ÇEKİLİYOR?

"Yan Oda" dizisi çekimleri İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Özellikle İstanbul'un tarihi ve renkli semtlerinden Beşiktaş ve Galata gibi bölgelerinde çekilen sahneler, dizinin atmosferini oluşturuyor. İzleyiciler, dizinin çekildiği mekanlarda yaşananları merakla bekliyor ve diziye olan ilgileri her geçen gün artıyor.

YAN ODA DİZİSİ KONUSU

STAR TV'nin yeni dizisi "Yan Oda", yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı'nın oturduğu bir yapım. Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı dizi, izleyicileri heyecanla bekliyor. Ancak, diziye hayat veren mekanlar izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Kariyeri düşüşte olan sunucu Sevgi (Şevval Sam) ve ülkenin ünlü iş insanı Fikret (Caner Cindoruk), herkesten gizli nikah kıyar. Fakat şimdi onları işin en zor kısmı beklemektedir.