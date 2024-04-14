Yargı dizisi yeni bölümü 14 Nisan Pazar akşamı yayınlanacak

14 Nisan 2024 15:39 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 15:41

Türk televizyonlarının sevilen yapımlarından biri olan Yargı dizisi, her hafta izleyicilerle buluşuyor. Bugün ise yeni bölümüyle ekranlara gelecek olan dizi, aksiyon ve dram türündeki sahneleriyle dikkat çekiyor. Detaylar haberimizde!

BU AKŞAM YARGI DİZİSİ VAR MI?

Yargı dizisi her hafta Pazar günü düzenli olarak yayınlanıyor. Kanal D'nin yayın akışına göre, bugün saat 20:00'da Yargı dizisinin yeni bölümü ekranlara gelecek.

YARGI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yargı dizisi, her hafta Pazar günü saat 20:00'da Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.