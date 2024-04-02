Elektrikli otomobil satışlarında yükselişe geçen Togg T10X zirveyi bırakmadı
Mart 2024 tarihinde en çok satılan elektrikli otomobiller paylaşıldı. Togg T10X en yakın Alman rakibiyle arasını açarak zirvedeki yerini korurken, Tesla yine ilk 10'a giremedi.
Yerli elektrikli otomobil Togg T10X, teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor. Ocak ayında satılan her 2 elektrikli otomobilden biri olmayı başararak Alman rakiplerine açık ara fark atarak pazar lideri olmuştu. Şubat ayında da 1201 adet satışla birinciliğini korumuştu.
Zirveyi kaptırmamakta kararlı olan Togg, mart ayında hem satışlarını yükseltti hem de elektrikli araç pazarının lideri olmayı sürdürdü.
TOGG T10X, MART AYINDA NE KADAR SATTI?
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verilerine göre, 1-31 Mart 2024 tarihleri arasında Togg T10X, 1,319 satışa imza attı. Ocak ve şubat ayının verileri de hesaba katıldığında, Togg'un 2024'teki toplam teslimat sayısı 4 bin 145'e yükselmiş oldu.
BMW İ5, T10X'İN YARISI KADAR SATAMADI
En yakın rakibi BMW'nin i5 modeli, 452 adet teslimat gerçekleştirerek ikinci sıradan listeye girdi. 320 satışla Ssangyong Torres, 305 satışla MG MG4 ve Hyundai IONIQ 6 da 291 satışla ilk 5'te yer alan diğer isimler olarak karşımıza çıktı.
Mart 2024 döneminde en çok satılan elektrikli otomobiller:
- Togg T10X: 1.319
- BMW i5: 452
- Ssangyong Torres: 320
- MG MG4: 305
- Hyundai Ioniq 6: 291
- Mercedes EQB: 239
- BMW iX1: 229
- Volvo XC40 Recharge: 220
- Renault Megane E-Tech: 208
- BYD Atto 3: 175
YOLLARDAKİ TOGG SAYISI 23 BİNİ AŞTI
2023 yılını 20 bine yakın teslimatla kapatan Togg, 2024'ün ilk üç ayında elde ettiği satış rakamlarıyla yollardaki T10X modeli sayısını 23 bin 728'e çıkarmayı başardı.
YÜZ TANIMA ÖZELLİĞİNİ HAYATA GEÇİRDİ
Teslimatlar devam ederken Togg, doğuştan elektrikli SUV modeli T10X'e geçen hafta önemli özellikler getiren bir yazılım güncellemesini piyasaya sürdü. Yüz tanımadan Trumore mobil uygulamasıyla ilgili yeniliklere kadar pek çok özelliği içeren 1.4.0 güncellemesi kablosuz olarak indirilebiliyor.
Bu arada ilk elektrikli fastback modeli Togg T10F'in de 2025 yılında yollara çıkması bekleniyor. Fiyatı henüz açıklanmayan otomobil, Almanya'dan başlayarak Avrupa ülkelerinde de piyasaya sunulacak.