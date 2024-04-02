Elektrikli otomobil satışlarında yükselişe geçen Togg T10X zirveyi bırakmadı

02 Nisan 2024 16:49 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 16:52

Togg da listede: Türkiye'de "Yılın Otomobili" için 28 aday belirlendi

Togg da listede: Türkiye'de "Yılın Otomobili" için 28 aday belirlendi

Yerli elektrikli otomobil Togg T10X, teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor. Ocak ayında satılan her 2 elektrikli otomobilden biri olmayı başararak Alman rakiplerine açık ara fark atarak pazar lideri olmuştu. Şubat ayında da 1201 adet satışla birinciliğini korumuştu.

Zirveyi kaptırmamakta kararlı olan Togg, mart ayında hem satışlarını yükseltti hem de elektrikli araç pazarının lideri olmayı sürdürdü.

TOGG T10X, MART AYINDA NE KADAR SATTI?

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin verilerine göre, 1-31 Mart 2024 tarihleri arasında Togg T10X, 1,319 satışa imza attı. Ocak ve şubat ayının verileri de hesaba katıldığında, Togg'un 2024'teki toplam teslimat sayısı 4 bin 145'e yükselmiş oldu.

BMW İ5, T10X'İN YARISI KADAR SATAMADI

En yakın rakibi BMW'nin i5 modeli, 452 adet teslimat gerçekleştirerek ikinci sıradan listeye girdi. 320 satışla Ssangyong Torres, 305 satışla MG MG4 ve Hyundai IONIQ 6 da 291 satışla ilk 5'te yer alan diğer isimler olarak karşımıza çıktı.

Mart 2024 döneminde en çok satılan elektrikli otomobiller:

Togg T10X: 1.319

BMW i5: 452

Ssangyong Torres: 320

MG MG4: 305

Hyundai Ioniq 6: 291

Mercedes EQB: 239

BMW iX1: 229

Volvo XC40 Recharge: 220

Renault Megane E-Tech: 208

BYD Atto 3: 175

YOLLARDAKİ TOGG SAYISI 23 BİNİ AŞTI

2023 yılını 20 bine yakın teslimatla kapatan Togg, 2024'ün ilk üç ayında elde ettiği satış rakamlarıyla yollardaki T10X modeli sayısını 23 bin 728'e çıkarmayı başardı.

YÜZ TANIMA ÖZELLİĞİNİ HAYATA GEÇİRDİ

Teslimatlar devam ederken Togg, doğuştan elektrikli SUV modeli T10X'e geçen hafta önemli özellikler getiren bir yazılım güncellemesini piyasaya sürdü. Yüz tanımadan Trumore mobil uygulamasıyla ilgili yeniliklere kadar pek çok özelliği içeren 1.4.0 güncellemesi kablosuz olarak indirilebiliyor.

Bu arada ilk elektrikli fastback modeli Togg T10F'in de 2025 yılında yollara çıkması bekleniyor. Fiyatı henüz açıklanmayan otomobil, Almanya'dan başlayarak Avrupa ülkelerinde de piyasaya sunulacak.