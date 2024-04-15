İkinci el otomobil piyasasında 2024 tahmini: Adım adım altın fiyatları izlendi

15 Nisan 2024 14:25 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 14:31

En çok ilana koyulan ikinci el otomobiller ve fiyatları belli oldu

En çok ilana koyulan ikinci el otomobiller ve fiyatları belli oldu

Ramazan Bayramı sonrası ikinci el otomobil piyasasında son durum merak ediliyor. Yüksek faiz oranları sebebiyle model olarak 2005-2013 yılları öne çıkıyor. 31 Mart seçimlerinden önce hareketlenen otomobil piyasası tekrar durgunluğa geçti.

Kayseri'de galericilik yapan Ahmet Yurtlu, ikinci el araç piyasasına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Seçimden önce piyasada hareketlenme olduğunu kaydeden Yurtlu şunları söyledi:

VATANDAŞLAR PANİK OLDU

"İkinci el araç piyasasında seçim öncesinde farklı bir pozisyon oldu. 15-20 günlük bir süreçte dövizin ve altının yukarı olan seyri ile beraber insanlarda panik oldular. Dövizi ve altını yakalayamayanların bir kısmı da araba fiyatlarını yakalamak istediler. Çünkü araç fiyatlarında 7-8 aydır gerileme vardı. Fiyatların cazip kaldığını düşünen vatandaşlarımızın teveccühü olunca seçim sürecinde hareketlenme oldu. Seçim sonrasında şu an için fazla hareket göremiyoruz. Rutin bir hareket göremiyoruz. Bunun farklı sebepleri var.

Bankaların kredi fonlamaması ve insanların nakit akışı da az olunca yukarıdan aşağıya doğru bir basınç uygulanmaya başladı. Mesela, elinde 1.5 milyon TL olup ev almak isteyenler geri kalan parayı kredi ile tamamlayamayınca elindeki paralar ile araca yöneldi. 400 bin TL’si olup da 800 bin TL’lik araba almak isteyenler geri kalan parayı bulamayınca parayı başka şekilde kullandı."

2024'TE DEVAM EDECEK

2024 yılında stabil bir seyir izlediklerini kaydeden Ahmet yurtlu, araç fiyatlarının enflasyon oranında stabil bir şekilde devam edeceğini ve bu yılı bu şekilde kapatacaklarını tahmin ettiğini sözlerine ekledi.