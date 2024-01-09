İkinci el otomobilde 2024 asgari ücret sonrası tarih verildi! Sektör temsilcileri zam ve fiyat beklentisini açıkladı

09 Ocak 2024 14:46 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 15:35

TGRT Haber Özel 2023 Aralık ayı itibarıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı ve 2024 için %49 olarak oran belirledi. Zam tutarıyla asgari ücret net 17.002,12 TL oldu ve yeni brüt asgari ücret ise 20.002,50 TL oldu. Asgari ücret zam oranları sonrası gözler ikinci el otomobil piyasasına döndü. Sektör temsilcileri-Oto galericiler ikinci el araç piyasasına ilişkin Tgrthaber.com.tr'den Murat Makas'a önemli açıklamalarda bulundu.

Rami oto pazarında otomotiv sektörü temsilcileri özellikle Ramazan Bayramı’nı işaret etti. İkinci el otomobil Satış Müdürü Zeynel Coşkun ikinci el otomobil piyasasına ilişkin şunları söyledi:

YÜZDE 10 VEYA 20 YÜKSELİŞ

''Şu an içinde bulunduğumuz süreç biliyorsunuz 2023 bitti zaten sıfırlarda da bu zamana kadar yapılan 1 milyon 100 adetle Türkiye genelinde en büyük bir satış gerçekleşti. İkinci elde süreç şöyle; arz-talep olmadığından dolayı yani az olduğundan dolayı fiyatlarda gerileme söz konusu. Bu gerileme ne zaman biter? Bu arz-taleple alakalı bir şey. Tahminime göre Ramazan Bayramı’na doğru biraz hareketlenebilir. Mayıs-Haziran tatil dönemi yüzde 10 veya 20 yükseliş görebiliriz fiyatlarda.

''18 BİN TL'LİK ARAÇ 220 OLABİLİR''

Şu anda yaklaşık lokasyon olarak 180 bin ile 1 milyon civarı fiyatlarda otomobillerimiz var. 180 bin civarı araç zamlarla 220 olabilir. Tabi bunu distribütör ve bayiler ne zaman yansıtır? Sıfırda da yüzde 30 yüzde 40’ın daralacağı söyleniyor. En çok sattığımız ikinci el otomobiller; Fiat, Renault ve Hyundai grubu var.''

''BAYRAM ÖNCESİ ARTIŞA GEÇER''

Oto Galerici-Bilgisayar Mühendisi Yüşa Oruç artan maliyetlere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

Tabi ki de zam olacak! Çünkü artan maliyetler esnafı zam yapmaya itecek. Piyasada şu anlık durgunluk var. Halkın düşüncesi fiyatların düşeceği yönünde fakat artan maliyetler sonucunda zam gelecek. Sıfırlara geldiği gibi ikinci el otomobillere gelecek. En basit muayene ve MTV zamları da etkiliyor. Bunlar küçük ama damlaya damlaya göl oluyor. Eski usül kalmadı internet mecrası önde ilerliyor. Bazı sitelere kira bedeli ödüyoruz. İnternet ortamında ödediğimiz kira örneğin aylık 25 bin TL. Aslında telefonun çalması asıl olay. Telefon çalarsa araba satıyoruz. Genel durgunluk var 3-4 ay sürebilir. Bayram öncesi kiralamaya talep oluyor evet. Vatandaş kendi araçlarıyla bir şeyler yapmak istiyor. Artışa doğru geçer. 60-70 bin TL araçlar var binilecek kıvamda mı? Can güvenliği açısından bize tabir etmeyen araçlar.

Özel Haber: Murat Makas Kurgu: Özge Sönmez