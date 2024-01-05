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    • 05 Ocak 2024 14:57 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 14:59

    Sorunlarla boğuşan Tesla, 1.6 milyon aracını daha geri çağırdı

    Editör: Okan Güleş / Kaynak: TGRT Haber

    Son dönemde geri çağırmalarıyla gündem olan elektrikli otomobil devi Tesla, tespit edilen bir sorun nedeniyle 1.6 milyon aracını daha geri çağırdı.

    Sorunlarla boğuşan Tesla, 1.6 milyon aracını daha geri çağırdı
    Tesla

    Otomobiller her ne kadar gelişmiş özellik ve teknolojilere sahip olsa da, fabrika çıkışı sonrası tespit edilen hata veya eksiklikler, geri çağırmaları da beraberinde getiriyor.

    Özellikle Tesla’da bu son zamanda sıkça yaşanmaya başladı. ABD’de 2 milyondan fazla aracını geri çağırmaya hazırlanan elektrikli otomobil devi,  Çin'deki 1.6 milyon aracını sürüş güvenliğini tehdit edebilecek bazı sorunlar nedeniyle geri çağırma kararı aldı.

    TESLA, ÇİN’DEKİ 1.6 MİLYON ARACI GERİ ÇAĞIRDI

    Tesla, Çin'deki 1.6 milyon aracını geri çağırdı. Kararı Çin pazarını idareden sorumlu devlet kurumu SAMR internet üzerinden duyurdu. 

    Aktarılanlara göre SAMR "Üretim tarihi 26 Ağustos 2014 ile 20 Aralık 2023 arasında olan toplam 1 milyon 610 bin 105 adet ithal Model S, Model X ve Model 3 ile yerli Model 3 ve Model Y elektrikli araç geri çağrılacak" açıklamasında bulundu. 

    Söz konusu kararın sürüş sırasında güvenlik riskleri oluşturabilecek yazılım sorunları nedeniyle alındığı açıklandı. Öte yandan SAMR, tespit edilen bu sorunların kazalara neden olabileceğini de vurguladı. Destekli sürüş fonksiyonları ve kapı kilitleme sistemleriyle ilgili sorunlar, otomobillerin yazılımına yönelik güncellemeler yoluyla onarılmaya çalışılacak.. 

    Haberler>Otomobil>Sorunlarla boğuşan Tesla, 1.6 milyon aracını daha geri çağırdı
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    tesla
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