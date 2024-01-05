Sorunlarla boğuşan Tesla, 1.6 milyon aracını daha geri çağırdı

05 Ocak 2024 14:57 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 14:59

Otomobiller her ne kadar gelişmiş özellik ve teknolojilere sahip olsa da, fabrika çıkışı sonrası tespit edilen hata veya eksiklikler, geri çağırmaları da beraberinde getiriyor.

Özellikle Tesla’da bu son zamanda sıkça yaşanmaya başladı. ABD’de 2 milyondan fazla aracını geri çağırmaya hazırlanan elektrikli otomobil devi, Çin'deki 1.6 milyon aracını sürüş güvenliğini tehdit edebilecek bazı sorunlar nedeniyle geri çağırma kararı aldı.

TESLA, ÇİN’DEKİ 1.6 MİLYON ARACI GERİ ÇAĞIRDI

Tesla, Çin'deki 1.6 milyon aracını geri çağırdı. Kararı Çin pazarını idareden sorumlu devlet kurumu SAMR internet üzerinden duyurdu.

Aktarılanlara göre SAMR "Üretim tarihi 26 Ağustos 2014 ile 20 Aralık 2023 arasında olan toplam 1 milyon 610 bin 105 adet ithal Model S, Model X ve Model 3 ile yerli Model 3 ve Model Y elektrikli araç geri çağrılacak" açıklamasında bulundu.

Söz konusu kararın sürüş sırasında güvenlik riskleri oluşturabilecek yazılım sorunları nedeniyle alındığı açıklandı. Öte yandan SAMR, tespit edilen bu sorunların kazalara neden olabileceğini de vurguladı. Destekli sürüş fonksiyonları ve kapı kilitleme sistemleriyle ilgili sorunlar, otomobillerin yazılımına yönelik güncellemeler yoluyla onarılmaya çalışılacak..