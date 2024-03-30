Togg T10X'e birbirinden kullanışlı özellikler geldi

30 Mart 2024 09:51 - Güncelleme : 30 Mart 2024 09:51

Togg, T10X'in teslimatlarına hız kesmeden devam ederken elektrikli otomobilin yazılımını da geliştirmeye devam ediyor. Yerli ve milli olarak üretilen elektrikli araç, son olarak yayınlanan 1.4.0 kodlu güncellemeyle birlikte kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan birbirinden önemli yeniliğe kavuştu.

TOGG 1.4.0 GÜNCELLEMESİ İLE GELEN YENİLİKLER

Togg, "Güncellemelerle sürekli yenilenen en gelişmiş T10X deneyimi" notlu paylaşımında yeni güncellemeyi şu ifadelerle duyurdu:

"Yüz tanıma teknolojisinden zenginleştirilmiş dairesel kumandaya, iklimlendirme planlayıcısından 360 kamerayla zemin görüntüleme teknolojisine pek çok yeniliği kullanıcılarımızla buluşturuyoruz."

İşte Togg T10X 1.4.0 güncellemesi ile sunulan yenilikler:

- Yüz tanıma ile oturum açma: Artık T10X'te Tru.ID profilinize giriş yapmak için şifre girmenize gerek yok. Yüz tanıma özelliğiyle cihazınız sizi tanır ve her giriş yaptığınızda profil ayarlarınız otomatik olarak yüklenir.

- Yeni arayüz ve tam ekran uygulama gösterimi: T10X'in yeni arayüzü ile tüm uygulamaları tam ekran görüntüleyebilir, sınıfının en büyüğü olan uçtan uca bilgi eğlence ekranıyla deneyiminizi zenginleştirebilirsiniz.

- Yeni renk temaları: T10X ekranlarında sunulan arka plan rengini değiştirme özelliğiyle, profilinize özel renginizi seçebilir, ekranlarınızı kişiselleştirebilirsiniz.

- Akıllı cihaz profil kişiselleştirmesi: T10X'inizde 4 farklı kullanıcı profili oluşturabilirsiniz. Bu sayede cihaza hangi profil ile giriş yapılırsa, o profile ait kişiselleştirilmiş tercihler ekrana yüklenir. Böylelikle T10X'iniz her kullanıcı profili için ana ekranda kullanılan uygulama düzeni, ayna ayarı, koltuk pozisyonu, favori radyo frekansları gibi kişiselleştirmeleri hatırlar.

- Zenginleştirilmiş dairesel kumanda: Kısayol menüsü, yeni fonksiyonlarla genişletildi. Artık sürüş esnasında ihtiyacınız olabilecek altı farklın özelliğe, dairesel kumandayı kullanarak kolayca ulaşabilirsiniz.

- Akıllı cihaz iklimlendirme planlayıcı: T10X iklimlendirme planlayıcısı tanışın. Siz cihazınıza binmeden önce, yaptığınız gün ve saat bazlı planlamaya paralel olarak, cihaz içindeki iklimlendirme koşulları otomatik olarak uygulanır.

- Trumore Akıllı Cihazım: Şimdi akıllı cihazınızla ilgili temel bilgiler ekranınızın altında. Trumore uygulamasındaki "Akıllı Cihazım" sekmesiyle T10X'in menzil ve batarya durumu, ortam sıcaklık seviyesi, cihaz lokasyonu, lastik basınçları ve toplam kilometre gibi güncel tüm bilgilere anında erişebilirsiniz.

- T10X zemin görüntüleme teknolojisi: Sürüş ve park etme güvenliğini bir üst seviyeye çıkaran saydamlaşma özelliğiyle T10X'iniz artık üzerinde bulunduğunuz zemini de algılayabilir.