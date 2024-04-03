Togg'a kuzen geliyor: Yeni yerli otomobilin çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı

03 Nisan 2024 13:17 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 13:18

Togg T10X, Tesla Model Y gibi oyuncuların bulunduğu Türkiye'nin elektrikli araç sektöründe iki yerli firma ortak bir adım attı. Tarım ve teknoloji alanındaki çalışmalarıyla tanınan Agrotech Grup ile Joyce Teknoloji, Türkiye'nin ikinci yerli otomobilini geliştirdiler.

2023 yılının sonuna doğru halka arz olan Agrotech, Joyce'nin yüzde 75'ini satın aldı. Bu anlaşma kapsamında tanıtılan yerli elektrikli otomobil, A00 segmentinde olup, 1500 mm ve 1530 mm boyutları ve 2360 mm dingil mesafesine sahip bir mini otomobil olarak gösterildi.

MERAK EDİLEN FİYATI DA AÇIKLANDI

Satın alma kararıyla birlikte yerli motor, yerli batarya, yerli elektronik sistemlere sahip L7 sınıfı yerli elektrikli araç çalışmalarının hızlandırılması amaçlanırken; üretilecek aracın ise bu yıl 29 Ekim’de tarihinde 699 bin TL tüketici fiyatı ile öncelikle Türkiye’de satışa sunulması amaçlanıyor.

14 ÜLKEYE İHRAÇ HEDEFİ

Elektrikli araçların, insansız kara araçlarının, insansız kurtarma araçlarının, sağlık ve birçok sektöre özelleştirilmiş elektrik vasıtaların üretim kapasitesinin ise 2024 yılı içinde yüzde 400 artırılarak iç piyasa haricinde, 14 farklı ülkeye ihraç edilmesi hedefleniyor.

TİCARİ ARAÇ DA TANITILDI

Agrotech yalnızca mini otomobil üretmekle kalmayıp, bir adet de ticari araç ürettiğini açıkladı. Bu da 29 Ekim'de satışa çıkacak ve 302 kilometre menzil, 4860 mm uzunluk, 1750 mm genişlik ve 1990 mm sahip olacak. Fiyatı ise 1 milyon 199 bin TL olarak açıklandı.

"TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR GÜN"

Türkiye için önemli bir gün olduğunu belirten Agrotech Otomotiv Grup Başkanı Bahadır Gören "Biz yalnızca yerli üretimle gelmiyoruz. Ayrıca çoklu marka zinciri hedefiyle yola çıkıyoruz. Bunun haricinde hem kiralama hem de satış sonrası hizmetler konusunda bütün otomobilin değer zincirlerinde yer alacak hedefle yola çıktık. Dolayısıyla bu yolda bence Türkiye için önemli bir günü yaşıyoruz. İlk etapta ithalatta yapacağız ve bu süreçte tabii ki fabrikamızı kuruyor olacağız. Ardından bünyemize bir elektrikli ticari araç katacağız" ifadelerini kullandı.