Türkiye'de enler listesine girdi! Mart ayında satılan sıfır arabalarda dikkat çeken ilk beş

02 Nisan 2024 13:57 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 13:57

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği mart ayında en çok satan otomobil markaları ve en çok satılan otomobil modellerine ilişkin listeyi paylaştı.

En çok satılan otomobillerde İlk 5'i Fiat, Renault ve Toyota'nın modelleri paylaşırken, Çinli Chery de Tiggo serisine ait iki model ile ilk 10'da yerini aldı.

'EN İYİ MART' OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

ODMD'nin verilerine göre mart ayında toplam otomobil ve hafif ticari araç satışı 109 bin 828 adet olarak gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 oranında artışı temsil eden bu veri, aynı zamanda son 10 yıllık dönemden de yüzde 50,9 fazlaydı.

Otomobil satışları özelinde baktığımızda, geçtiğimiz ay 87 bin 71 adet satış gerçekleşti, ki bu da geçtiğimiz yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 9,9 artışa işaret ederken, 10 yıllık ortalamadan da yüzde 54,6 fazla olduğu anlamına geliyor.

Böylece Mart 2024, Türkiye'deki sıfır otomotiv pazarı tarihi açısından "en iyi mart dönemi" olarak kayıtlara geçmiş oldu.

TAÇ RENAULT'A AİT

Renault mart ayında 11 bin 683 satış yaparak liderlik koltuğuna otururken, Fiat (8 bin 813) ve Chery (6 bin 11) ilk üç sırayı paylaştı. Peşi sıra Peugeot (5 bin 627), Citroen (4 bin 990) ilk 5 sırada bulunan markalar arasında yer aldı.

Mart ayında en çok satan otomobil markaları:

Renault - 11 bin 683

Fiat - 8 bin 813

Chery - 6 bin 011

Peugeot - 5 bin 627

Citroen - 4 bin 990

Hyundai - 4 bin 762

Opel - 4 bin 579

Toyota - 4 bin 182

Volkswagen - 3 bin 561

Dacia - 3 bin 526

FİAT EGEA SEDAN RAKİPLERİNİ GERİDE BIRAKTI

En çok satılan otomobillere baktığımızda, Fiat Egea Sedan 5 bin 640 satış adediyle birinci oldu. Hemen ardından az bir farkla ikinciliğe düşen Renault Clio 5 bin 459 adet satarken, 3 bin 416 adet satan Renault Megane modeline ciddi bir fark atmış görünüyor.

İşte Mart 2024 döneminde en çok satılan otomobiller:

Fiat Egea Sedan - 5 bin 640

Renault Clio - 5 bin 459

Renault Megane Sedan - 3 bin 416

Toyota Corolla - 2 bin 540

Chery Tiggo 7 Pro - 2 bin 387

Dacia Duster - 2 bin 347

Citroen C4X - 2 bin 269

Chery Tiggo 8 Pro - 2 bin 210

Opel Corsa - 2 bin 196