Volkswagen, 2025 Golf GTI modelini gösterdi: ChatGPT ile geliyor

09 Ocak 2024 14:22 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 14:23

CES 2024 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda boy gösteren Volkswagen, otomobillerine ilerleyen dönemde ChatGPT geleceğini duyurmuştu.

Etkinlikte damga vuran teknolojileriyle öne çıkan Alman devi, 2025 Golf GTI modelini de tanıttı. Sportif görünüme sahip bu otomobil, ilk kez ChatGPT entegrasyonuyla da ön plana çıkıyor.

2025 GOLF GTI MODELİ CES 2024'TE GÖSTERİLDİ

2025 Volkswagen Golf GTI için genel hatlar açık olarak gösterildi. Bu sayede aracın standart ancak fanların seveceğini tasarımını net olarak gözler önüne seriyor. Aracın dışı gibi içini de paylaşan ve burada bir gizleme yapmayan firma, özellikle dikkat çekildiği üzere yeni modelin direksiyonunda sevilmeyen dokunmatik butonlara yer vermiyor. Bunun yerine direksiyonda çok daha rahat bir kullanım sunan fiziksel tuşlar kullanılıyor, Volkswagen sürücülerin araçlarında fiziksel tuşlar istediğini kabul ederek eskiye dönmeye başlayan şirketler arasında yer alıyor.

Diğer yandan LOG'un aktardığına göre Geçtiğimiz hafta bir açıklama yapan dev üretici Volkswagen, efsane modeli Golf için “Volkswagen markasının kalbidir” dedi ve şunları ekledi: “Golf, en çok satan terimini başka hiçbir modelde olmadığı kadar almıştır ve sekiz nesilde 37 milyondan fazla satılmıştır.

Firsadece Almanya’da değil dünyanın pek çok bölgesinde mobiliteyi şekillendiren popüler modelinin önümüzdeki yıl 50. yaş gününü kutlayacak. Şirket doğum günü kutlamalarının bir parçası olarak sadece geçmişe bakmıyor. Bu bağlamda yeni Golf’ün dünya prömiyeri ocak ayının sonunda gerçekleşecek ve yeni araç öncekiler gibi çok sayıda yeniliği beraberinde getirecek.”