Volkswagen arabalara ChatGPT geliyor: Ne işe yarayacak?

08 Ocak 2024 22:05 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 22:08

Volkswagen, üretken yapay zeka furyasına ChatGPT ile katılacağını duyurdu. Otomobil üreticisi, 2024 yılının ikinci çeyreğinden itibaren OpenAI'ın yapay zeka sohbet robotunu arabalarına entegre edeceğini açıkladı.

Paylaşılan bilgiye göre Volkswagen'in "ID" elektrikli araç ailesi de dahil olmak üzere Tiguan, Passat ve Golf gibi modellerinde ChatGPT uygulaması kullanılabilecek. Fakat bu özellik ilk olarak Avrupa'da daha sonra ABD'de ve diğer ülkelerde kullanıma sunulacak.

CHATGPT, VOLKSWAGEN'İN IDA ASİSTANINA GÜÇ VERECEK

Volkswagen, araç ile sürücü arasında daha doğal bir iletişim sağlamak amacıyla IDA isimli araç içi ses asistanını ChatGPT ile geliştiriyor. Araç sahipleri, ısıtma ve iklimlendirme gibi temel işlevleri kontrol etmek veya "genel bilgi sorularına" cevap almak için yeni sesli asistandan faydalanabilecek.

"Arabamda neden ChatGPT olsun ki?" diye düşünenler için ise Volkswagen, yeni özelliği "konuşmaları zenginleştirmek, soruları netleştirmek, sezgisel bir dille etkileşimde bulunmak, araca özel bilgiler almak ve çok daha fazlasını tamamen eller serbest olarak yapmak" için geliştirdiğini söylüyor.

UYGULAMA YÜKLEMEYE GEREK YOK

Firma, ChatGPT'yi kullanmak için kullanıcılarını yeni bir hesap oluşturmaya veya herhangi bir uygulama yüklemeye zorlamayacağının da sözünü verdi.

Sohbet robotu, "Hey IDA" gibi uyandırma kelimeleri kullanılarak veya direksiyon simidindeki bir düğmeye basılarak etkinleştirilebilecek. Ayrıca OpenAI sürüş istatistiklerinize de erişemeyecek. VW, soruların ve yanıtların "mümkün olan en yüksek düzeyde veri korumasını sağlamak için derhal silindiğini" söyledi.