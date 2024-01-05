Volvo Türkiye’de ‘EX30’ krizi: Çin üretimi araç Türkiye’ye giriş yapamıyor

05 Ocak 2024 13:36 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 13:37

Elektrikli otomobiller giderek yaygınlaşırken, Türkiye de artık üreticilerin hedef pazarlarından biri haline geldi. Musk’ın elektrikli otomobili Tesla’nın yanı sıra yerli otomobil Togg ülkemizde geniş kullanıcı kitlesine ulaşırken, Volvo gibi markalar da yeni modelleriyle bu rekabete ortak olmak istiyordu.

Öyle ki Volvo Türkiye, EX30 modeliyle bunu gerçekleştirmek isterken önemli bir engele takıldı. Şirket tarafından yapılan açıklamada Çin üretimi EX30 modelinin, "Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ’’ kapsamında ithal edilemeyeceği açıklandı.

VOLVO EX30, TÜRKİYE’YE İTHAL EDİLEMEYECEK

Gazeteci Emre Özpeynirci’nin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin şu ifadeler yer aldı:

Hatırlatmak gerekirse; 29 Aralık’ta yürürlüğe giren tebliğ ile Gümrük Birliği ve STA dışında kalan ülkelerden (Çin ve Japonya, ABD, Meksika vs..) elektrikli otomobil getiren marka veya distribütörlere, bizzat kendisinin 7 bölgede 20 servis açma şartı getirildi.

İsveçli Volvo’nun EX30 modeli de Çin’de üretildiği için bu tebliğe takıldı.

EX30 için ön talepte bulunan müşterilerine mail gönderen Volvo özetle şunları söyledi:

“Volvo Cars’ın ürettiği ilk premium B-SUV modeli olan ve bugüne kadar üretilen tüm Volvo otomobiller arasında en düşük karbon ayak izine sahip olan yeni Volvo EX30’u da sizlerle buluşturmak için de büyük bir arzu içerisindeydik. Ancak Ticaret Bakanlığı tarafından 29.11.2023 tarihli ve 32384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat 2023/22)’’ kapsamında, Tebliğ’nin “Yürürlük” maddesi başlıklı 5. Maddesi uyarınca 29.12.2023 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan yeni ithalat koşulları sebebi ile Türkiye pazarında henüz ithal edilememektedir.

Yeni ithalat koşullarının izin verdiği noktada ve zamanda, Volvo EX30 modelimizi Türkiye'de satışa sunabilmek için gereken adımları atacağız."

Bakalım sıradaki iptal edilen modeller hangileri olacak....