Xiaomi SU7, Tesla Model 3 ile karşılaştırıldı! Hangisi daha iyi?

02 Nisan 2024 15:16 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 15:17

Xiaomi, 28 Mart'ta düzenlediği bir etkinlikle tanıttığı ilk elektrikli otomobili SU7'nin ön sipariş sürecine devam ediyor. Talep çokluğunun da etkisiyle teslimat tarihlerini 7 aya kadar uzatan Xiaomi, otomobili şimdilik Çin pazarına özel tutacağını açıkladı.

Xiaomi SU7, Tesla Model 3'ten daha ucuz olması nedeniyle ABD'li rakibiyle sık sık karşılaştırıyor. Çin'deki bir grup gazeteci, her iki elektrikli otomobilin de menzil değerlerini ve 0-100 km/s hızlanma sürelerini karşılaştırarak, kazananı ortaya çıkardı. Peki kazanan kim oldu?

XİAOMİ SU7, MODEL 3'E FARK ATTI

Çin merkezli yayın organı Dongchendi'deki otomotiv gazetecileri, Xiaomi SU7'yi test etti ve sonuçlarını diğer elektrikli sedanlarla karşılaştırdı. SU7'nin açıklanan resmi menzil kapasitesi 800 km olup, yol testleri sırasında 643 km değerine ulaştığı tespit edildi.

Tesla Model 3 AWD Uzun Menzilli (Highland) üst donanım seviyesi, CLTC (Çin Hafif Hizmet Araç Test Döngüsü) koşulları altında resmi 713 km menzile sahip olup, test sırasında resmi değerin yüzde 79,7'sine denk gelen 568 km değerinde ulaşmayı başardı.

Yani yapılan testler sonucunda Xiaomi SU7, bu bakımdan Model 3'ü geride bırakmayı başardı.

Öte yandan 100 kWh bataryaya sahip Nio ET5 2022, 640 km CLTC menziline sahip ve test sırasında resmi değerin yüzde 72,6'sı olan 455 km'ye ulaştı. Mart ayında Nio, orta boy sedanının 2024 yılında makyajlanmış halini piyasaya sürdü; test edilen sürüm 2022 versiyonuydu.

Böylelikle Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobili, menzil değeri bakımından Tesla Model 3 ve Nio ET5'i geçerek, açıkça liderliği kaptı.

0-100 KM HIZLANMADA DA GALİP GELDİ

Xiaomi SU7, 0-100 km hızlanma süresine 3,24 saniyede ulaşırken, 3,83 saniye ile Nio ET5 peşi sıra geldi ve yeni Tesla Model 3 de 4,62 saniye ile üçüncü oldu.

Xiaomi SU7, Tesla Model 3'ten 30.000 Yuan (4.100 dolar) ve Nio ET5'ten 82.100 Yuan (11.500 dolar) daha ucuz.

Her üç modelin de fiyat karşılaştırması şu şekilde: