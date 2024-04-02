Xiaomi taleplere yetişemedi! SU7 teslimat süresi uzatıldı

02 Nisan 2024 09:13 - Güncelleme : 02 Nisan 2024 09:13

Xiaomi, ilk elektrikli otomobili SU7'yi geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir etkinlikte piyasaya sürdü. Ön siparişleri alınmaya başlayan ve şu an sadece Çin'de satışa sunulan otomobilin edinilen verilere göre satışa çıkmasının ardından 27 dakikada 50 bin satttığı açıklandı.

Kullanıcı tabanında büyük bir kabul gören Xiaomi SU7, son olarak taleplere yetişemeyince teslimat tarihlerinin uzatıldığı bildirildi.

BEKLEME SÜRESİ 7 AYA KADAR ÇIKIYOR

Cnevpost.com sitesinin haberine göre Xiaomi SU7 elektrikli otomobili sipariş veren müşteriler, sipariş sayısı artmaya devam ettikçe yedi aya kadar bekleme süreleriyle karşı karşıya kaldıkları belirtiliyor.

Xiaomi SU7 Standart, Pro ve Max versiyonlarında mevcut ve haberin yazıldığı tarih itibarıyla Xiaomi'nin mobil uygulamasında sırasıyla 13-16 hafta, 16-19 hafta ve 25-28 hafta bekleme süreleri gösterildi. Bu da aracı şimdi sipariş eden bir müşterinin yaklaşık 3-7 ay beklemek zorunda kalacağı ve SU7 Max teslimatlarının da ekim ortasına kadar uzatılacağı anlamına geliyor.

Xiaomi, 28 Mart akşamı düzenlenen bir etkinlikle SU7'yi resmi olarak tanıttı ve aynı gün saat 22:00'den itibaren müşteri siparişlerini kabul etmeye başladı.

FİYATI TESLA İLE YARIŞIYOR

SU7'nin üç versiyonunun başlangıç fiyatları sırasıyla 215.900 Yuan (29 bin dolar), 245.900 Yuan (34 bin dolar) ve 299.900 Yuan (42 bin dolar) olarak açıklandı.

Şirket, modelin lansman etkinliğinde, Xiaomi'nin SU7 özelleştirilmiş araçlarının ilk teslimatlarının Standart ve Max versiyonları için nisan ayı sonunda, Pro versiyonu için ise mayıs ayı sonunda başlayacağını söyledi.