4 büyükşehirden anket sonuçları geldi
31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala 4 büyükşehirden daha anket sonuçları geldi. İşte Eskişehir, Manisa, Denizli ve Samsun'da yapılan son anketler...
Türkiye 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere kilitlendi. 12 gün sonra milyonlarca seçmen sandık başına gidecek. Seçime sayılı günler kala 4 büyükşehirden daha anket sonuçları geldi.
ASAL Araştırma; Eskişehir, Manisa, Denizli ve Samsun'da yaptığı son anketi kamuoyuyla paylaştı. 4 şehirde farklı tarihlerde yapılan araştırmaya göre 2 şehirde AK Parti, bir şehirde CHP, birinde ise MHP önde görünüyor. İşte ayrıntılar...
DENİZLİ
Denizli’de 26 Şubat-1Mart 2024 tarihleri arasında bin 350 kişiyle yapılan ankette, katılımcılara, "Bu pazar Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" sorusu yöneltildi.
Denizli'deki anket sonuçları şöyle:
- AKP: Yüzde 41,5
- CHP: Yüzde 36,0
- İYİ Parti: Yüzde 10,9
- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,8
- Zafer Partisi: Yüzde 2,1
- DEM Parti: Yüzde 2,0
- Diğer: Yüzde 4,7
SAMSUN
Samsun’da 2-6 Mart 2024 tarihlerinde bin 600 kişiyle yapılan ankette, katılımcılara "Bu pazar Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" diye soruldu.
Samsun'daki anket sonuçları şöyle:
- AKP: Yüzde 42,0
- CHP: Yüzde 26,4
- İYİ Parti: Yüzde 16,9
- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 9,6
- DEM Parti: Yüzde 1,6
- Diğer: Yüzde 3,5
MANİSA
Manisa’da 5-8 Mart 2024 arasında bin 500 kişiyle gerçekleştirilen ankette katılımcılara "Bu pazar Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" sorusu yönetildi.
Manisa’daki anket sonuçları şöyle:
- MHP: Yüzde 42,6
- CHP: Yüzde 37,2
- İYİ Parti: Yüzde 8,8
- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,3
- Gelecek Partisi: Yüzde 2,4
- Zafer Partisi: Yüzde 1,9
- Diğer: Yüzde 2,8
ESKİŞEHİR
Eskişehir’de 10-14 Mart 2024 tarihleri arasında bin 640 kişiyle gerçekleştirilen ankette katılımcılara "Bu pazar Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" diye soruldu.
Eskişehir'deki anket sonuçları şöyle:
- CHP: Yüzde 42,5
- AKP: Yüzde 40,6
- İYİ Parti: Yüzde 5,9
- Zafer Partisi: Yüzde 4,8
- Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,5
- Saadet Partisi: Yüzde 0,9
- Diğer: Yüzde 2,8