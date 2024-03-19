4 büyükşehirden anket sonuçları geldi

19 Mart 2024 14:02 - Güncelleme : 19 Mart 2024 17:28

Türkiye 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere kilitlendi. 12 gün sonra milyonlarca seçmen sandık başına gidecek. Seçime sayılı günler kala 4 büyükşehirden daha anket sonuçları geldi.

ASAL Araştırma; Eskişehir, Manisa, Denizli ve Samsun'da yaptığı son anketi kamuoyuyla paylaştı. 4 şehirde farklı tarihlerde yapılan araştırmaya göre 2 şehirde AK Parti, bir şehirde CHP, birinde ise MHP önde görünüyor. İşte ayrıntılar...

DENİZLİ

Denizli’de 26 Şubat-1Mart 2024 tarihleri arasında bin 350 kişiyle yapılan ankette, katılımcılara, "Bu pazar Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Denizli'deki anket sonuçları şöyle:

AKP: Yüzde 41,5



CHP: Yüzde 36,0



İYİ Parti: Yüzde 10,9



Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,8



Zafer Partisi: Yüzde 2,1



DEM Parti: Yüzde 2,0



Diğer: Yüzde 4,7

SAMSUN

Samsun’da 2-6 Mart 2024 tarihlerinde bin 600 kişiyle yapılan ankette, katılımcılara "Bu pazar Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" diye soruldu.

Samsun'daki anket sonuçları şöyle:

AKP: Yüzde 42,0



CHP: Yüzde 26,4



İYİ Parti: Yüzde 16,9



Yeniden Refah Partisi: Yüzde 9,6



DEM Parti: Yüzde 1,6



Diğer: Yüzde 3,5

MANİSA

Manisa’da 5-8 Mart 2024 arasında bin 500 kişiyle gerçekleştirilen ankette katılımcılara "Bu pazar Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" sorusu yönetildi.

Manisa’daki anket sonuçları şöyle:

MHP: Yüzde 42,6



CHP: Yüzde 37,2



İYİ Parti: Yüzde 8,8



Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,3



Gelecek Partisi: Yüzde 2,4



Zafer Partisi: Yüzde 1,9



Diğer: Yüzde 2,8

ESKİŞEHİR

Eskişehir’de 10-14 Mart 2024 tarihleri arasında bin 640 kişiyle gerçekleştirilen ankette katılımcılara "Bu pazar Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" diye soruldu.

Eskişehir'deki anket sonuçları şöyle: