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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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19 Mart 2024 14:02 - Güncelleme : 19 Mart 2024 17:28

4 büyükşehirden anket sonuçları geldi

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala 4 büyükşehirden daha anket sonuçları geldi. İşte Eskişehir, Manisa, Denizli ve Samsun'da yapılan son anketler...

Editör: Onur Kaya / Kaynak: TGRT Haber
4 büyükşehirden anket sonuçları geldi

Türkiye 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere kilitlendi. 12 gün sonra milyonlarca seçmen sandık başına gidecek. Seçime sayılı günler kala 4 büyükşehirden daha anket sonuçları geldi.

ASAL Araştırma; Eskişehir, Manisa, Denizli ve Samsun'da yaptığı son anketi kamuoyuyla paylaştı. 4 şehirde farklı tarihlerde yapılan araştırmaya göre 2 şehirde AK Parti, bir şehirde CHP, birinde ise MHP önde görünüyor. İşte ayrıntılar...

DENİZLİ

Denizli’de 26 Şubat-1Mart 2024 tarihleri arasında bin 350 kişiyle yapılan ankette, katılımcılara, "Bu pazar Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Denizli'deki anket sonuçları şöyle:

  • AKP: Yüzde 41,5
  • CHP: Yüzde 36,0
  • İYİ Parti: Yüzde 10,9
  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,8 
  • Zafer Partisi: Yüzde 2,1
  • DEM Parti: Yüzde 2,0
  • Diğer: Yüzde 4,7

SAMSUN

Samsun’da 2-6 Mart 2024 tarihlerinde bin 600 kişiyle yapılan ankette, katılımcılara "Bu pazar Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" diye soruldu.

Samsun'daki anket sonuçları şöyle:

  • AKP: Yüzde 42,0
  • CHP: Yüzde 26,4
  • İYİ Parti: Yüzde 16,9
  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 9,6
  • DEM Parti: Yüzde 1,6
  • Diğer: Yüzde 3,5

MANİSA

Manisa’da 5-8 Mart 2024 arasında bin 500 kişiyle gerçekleştirilen ankette katılımcılara "Bu pazar Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" sorusu yönetildi.

Manisa’daki anket sonuçları şöyle:

  • MHP: Yüzde 42,6
  • CHP: Yüzde 37,2
  • İYİ Parti: Yüzde 8,8
  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 4,3
  • Gelecek Partisi: Yüzde 2,4
  • Zafer Partisi: Yüzde 1,9
  • Diğer: Yüzde 2,8

ESKİŞEHİR

Eskişehir’de 10-14 Mart 2024 tarihleri arasında bin 640 kişiyle gerçekleştirilen ankette katılımcılara "Bu pazar Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olsa hangi adaya oyunuzu verirsiniz?" diye soruldu.

Eskişehir'deki anket sonuçları şöyle:

  • CHP: Yüzde 42,5
  • AKP: Yüzde 40,6
  • İYİ Parti: Yüzde 5,9
  • Zafer Partisi: Yüzde 4,8
  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,5
  • Saadet Partisi: Yüzde 0,9
  • Diğer: Yüzde 2,8

Kaynak: TGRT Haber
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