'50+1 sistemi değişecek' iddialarına Cumhurbaşkanlığından açıklama

19 Nisan 2024 11:45 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 12:15

AK Parti'de sadece 3 ismin koltuğu garanti: Değişim zirveden en aşağıya kadar olacak

AK Parti'de sadece 3 ismin koltuğu garanti: Değişim zirveden en aşağıya kadar olacak

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde uygulanan 50+1 sistemiyle ilgili tartışmalara dair Külliye'den açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı, sisteme revize geleceği yönündeki söylentileri yalanladı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişin yıl dönümünde yaptığı paylaşıma açıklık getirdi. 50+1 çoğunluk sisteminin değişmesine kapıları kapatan Uçum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"BOŞUNA UĞRAŞMASINLAR"

"Bu açıklamadan 'yüzde 50+1’e ayar gelecek sinyali' sonucunu ısrarla çıkarmaya çalışanlar boşuna uğraşmasınlar. Tam tersine bu açıklama yüzde 50+1 kuralının demokratik siyasetteki dönüştürücü gücüne işaret ediyor ve bu kuralın toplumsal ve siyasal güvence normu olduğunu vurguluyor. Siyaset zaman zaman yüzde 50+1 kuralını tartışmaya açsa bile, bu kural siyasetin değil halkın ihtiyaçlarına göre değerlendirilir. Böyle olunca da yüzde 50+1 kuralının halkın ihtiyaçları açısından devam etmesi gerektiği sonucuna ulaşılır."

ERDOĞAN YENİDEN TARTIŞMAYA AÇMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yılın kasım ayında 50+1 şartının değişmesiyle ilgili yaptığı açıklamada "İsabetli olur. Çoğunluğu alanın seçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz, yanlış yollara sevk etmez. Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil" ifadelerini kullanmıştı. Bu sözler 50+1 sistemini yeniden tartışmaya açmıştı.

BAHÇELİ'DEN VETO

Ancak AK Parti'nin Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne tam destek gelmişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bu sistemin demokratik meşruiyet temeli yüzde 50+1'dir. Halk tarafından seçildiği ve hükümet TBMM'den güvenoyu almadığı için yönetimde istikrar ilkesi kendiliğinden gerçekleşmiştir. Yüzde 50+1 oyla Cumhurbaşkanı seçilmesi çoğulcu demokrasinin dünyaya emsal olacak şeklidir. Milletvekili, belediye başkanı, muhtar seçmiyoruz. Cumhurun bütününü temsil edecek cumhurbaşkanı seçiyoruz. MHP olarak dün ne demişsek bugün de aynı görüşteyiz. Cumhur İttifakı olarak konuşarak, ortak yolun, makul çözümün anlayış ve uzlaşmayla yapılacağı inancına da sahibiz" diyerek mevcut sistemin devamı yönündeki tavrını ortaya koymuştu.