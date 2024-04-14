ABD'den Türkiye'ye arabuluculuk teklifi: İbrahim Kalın, ABD'li mevkidaşı ile görüştü

14 Nisan 2024 18:45 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 19:37

Dışişleri Bakanlığı'ndan İran ve İsrail açıklaması: Sürecin tetiklenmemesi için çaba göstereceğiz

Dışişleri Bakanlığı'ndan İran ve İsrail açıklaması: Sürecin tetiklenmemesi için çaba göstereceğiz

İsrail'in Şam'daki konsolosluk binasına 1 Nisan'da düzenlediği hava saldırısı sonrası bölgede gerginlik had safhaya çıkmıştı. İsrail'in saldırısı sonrası İran, buna karşılık olarak misilleme yapacağını duyurmuştu. Dün ise İran, 'intikam' saldırısını gerçekleştirdi.

İran, İsrail'e doğru düzinelerce füze ve 200'den fazla İHA gönderdi. Saldırı sonrası Türkiye'de diplomasi trafiği hızlandı. Yetkililer peş peşe kritik temaslar gerçekleştirdi.

ARABULUCULUK TEKLİFİ

Güvenlik kaynaklarının aktardığı bilgilere göre; ABD'li mevkidaşı Burns, MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı bayramda arayarak İran'ın İsrail'e yönelik saldırı iddiaları ilgili arabulucu olmasını istediği öğrenildi.

GAZZE'DE ATEŞKES MÜZAKERELERİ...

Kalın ayrıca CIA Başkanı William Burns ile Gazze'de ateşkes müzakerelerine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. ABD'li mevkidaşı ile yaptığı görüşme akabinde Kalın, Hamas ile de bir görüşme gerçekleştirdi.