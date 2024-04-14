ABD’li müsteşar Bass Türkiye’ye geliyor

14 Nisan 2024 20:45 - Güncelleme : 14 Nisan 2024 20:53

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın daveti üzerine Türkiye’ye gelecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass, Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar'ın daveti üzerine 15-16 Nisan tarihlerinde Türkiye’ye ziyarette bulunacak.

FİLİSTİN ANA GÜNDEM OLACAK

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bass’ın ziyareti çerçevesinde yapılacak temaslarda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanının eş başkanlıklarında 7-8 Mart tarihlerinde düzenlenen 7. Türkiye-ABD Stratejik Mekanizma toplantısında kararlaştırılan hususlar dahil ikili ilişkiler, Gazze'deki güncel gelişmeler, bölgesel ve uluslararası konularda görüş teatisinde bulunulması öngörülüyor.