ABD'li yetkililer müsteşar Bass’ın Türkiye ziyaretine dair açıklama yaptı!

16 Nisan 2024 21:45 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 21:49

ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass'ın Türkiye ziyareti sırasında gerçekleştirdiği diplomatik temaslarda, iki ülkenin bölgesel güvenlik konusundaki koordinasyonunu derinleştirmenin yolları değerlendirildi.

GAZZE ÖNCELİKLİ BAŞLIK OLDU

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre Bass, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinde Gazze'ye insani yardımın artırılması ve Filistinli sivillerin korunması için yürütülen diplomatik girişimlerin önemini vurguladı.

Görüşmede ayrıca, bölgede çatışmaların tırmanmasının veya daha geniş çaplı bir çatışmanın önlenmesinin hayati önem taşıdığı ve Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin Ukrayna'nın savunmasına verilen desteğin sürdürülmesi, NATO'nun birlik ve kabiliyetlerinin daha da güçlendirilmesi konuları ele alındı. Bass ayrıca, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar ile bir araya gelerek bölgesel güvenlik konusunda koordinasyonu derinleştirmenin ve her iki ülkeye de fayda sağlayan ticaret ve yatırım bağlarını genişletmenin yollarını tartıştı.

John Bass'ın Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'la görüşmesinde ise bölgede daha fazla barış ve güvenlik konuları ele alındı.

ABD'li yetkililer, Türkiye'yi "ABD'nin en önemli bölgesel ve küresel meselelerde ortaklık kurduğu ve ikili ilişkileri derinleştirip genişlettiği kilit bir müttefiki" şeklinde niteleyerek, "samimi ve açık ortamda" gerçekleşen görüşmelerin, ortak ilgi alanlarına giren tüm konularda süregelen iletişimin önemli bir devamı niteliğinde olduğunu belirtti.

Bakan Fidan, dün Ankara'da, ABD Dışişleri Bakanlığı İdari İşler Müsteşarı ve Siyasi İşler Müsteşar Vekili Bass'ı kabul etmişti. Bass ayrıca, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç tarafından kabul edilmiş ve Bakan Yardımcısı Akçapar ile bir araya gelmişti.