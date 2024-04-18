18 Nisan 2024 11:54 - Güncelleme : 18 Nisan 2024 12:01
Acı haberi Özgür Özel duyurdu: Büyük üzüntüyle öğrendim...
CHP lideri Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; CHP TBMM Grup Müdürü Levent Bayraktar'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acı bir haberi duyurdu. Özel, CHP TBMM Grup Müdürü Levent Bayraktar'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
"BÜYÜK ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENDİM"
Özgür Özel yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Yaşamını yitirdiğini büyük üzüntüyle öğrendiğim, Parlamento Grubumuzda uzun yıllar birlikte çalıştığımız Grup Müdürümüz, çalışma arkadaşımız Levent Bayraktar'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum"
YARIN DEFNEDİLECEK
Levent Bayraktar'ın cenazesinin yarın Kocatepe Camii'nde kılınacak Cuma namazının ardından Karşıyaka Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.
Kaynak: tgrthaber.com.tr