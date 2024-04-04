AK Parti seçim sonuçlarına itiraz etti, CHP'nin oyları arttı

04 Nisan 2024 13:02 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 13:10

Bir seçim yenileme kararı daha! CHP ile AK Parti arasında 4 oy fark vardı

Bir seçim yenileme kararı daha! CHP ile AK Parti arasında 4 oy fark vardı

AK Parti'nin seçim sonuçlarına itiraz ettiği ilçede Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları daha da arttı.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin adayı Barış Demirci'nin bin 954 oy alarak seçimi kazandığı Artvin'in Yusufeli ilçesinde sandıktan çıkan sonuçlara AK Parti itiraz etti. Bin 907 oy alarak yalnızca 47 oyla seçimi kaybeden AK Parti'nin adayı Mustafa Demirkıran oyların yeniden sayılmasını talep etti.

OYLAR YENİDEN SAYILDI, FARK DAHA DA AÇILDI

İlçe Seçim Kurulu, sandık sonuç tutanaklarının incelenmesinin ardından oyların yeniden sayılması kararını aldı. Yeniden sayılan oylarda AK Parti ve CHP arasındaki 47 oy farkı Barış Demirci’nin lehine artarak 48’e çıktı.

YARIN MAZBATASINI ALACAK

Öte yandan CHP Belediye Başkanı seçilen Barış Demirci, 15 yıldır AK Parti tarafından yönetilen Yusufeli Belediyesi’ne Cuma günü Yusufeli Adliyesinden mazbatasını aldıktan sonra başkanlık etmeye başlayacak.

ARTVİN YUSUFELİ 31 MART 2024 SEÇİM SONUÇLARI