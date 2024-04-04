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04 Nisan 2024 13:02 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 13:10

AK Parti seçim sonuçlarına itiraz etti, CHP'nin oyları arttı

AK Parti, seçimi kaybettiği Artvin'in Yusufeli ilçesinde sonuçlara itiraz etti. Yeniden sayımın ardından ise seçimi kazanan CHP'li aday oylarını daha da artırdı.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AK Parti'nin seçim sonuçlarına itiraz ettiği ilçede Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları daha da arttı.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin adayı Barış Demirci'nin bin 954 oy alarak seçimi kazandığı Artvin'in Yusufeli ilçesinde sandıktan çıkan sonuçlara AK Parti itiraz etti. Bin 907 oy alarak yalnızca 47 oyla seçimi kaybeden AK Parti'nin adayı Mustafa Demirkıran oyların yeniden sayılmasını talep etti.

OYLAR YENİDEN SAYILDI, FARK DAHA DA AÇILDI

İlçe Seçim Kurulu, sandık sonuç tutanaklarının incelenmesinin ardından oyların yeniden sayılması kararını aldı. Yeniden sayılan oylarda AK Parti ve CHP arasındaki 47 oy farkı Barış Demirci’nin lehine artarak 48’e çıktı.

AK Parti seçim sonuçlarına itiraz etti, CHP'nin oyları arttı - 1. Resim

YARIN MAZBATASINI ALACAK

Öte yandan CHP Belediye Başkanı seçilen Barış Demirci, 15 yıldır AK Parti tarafından yönetilen Yusufeli Belediyesi’ne Cuma günü Yusufeli Adliyesinden mazbatasını aldıktan sonra başkanlık etmeye başlayacak.

ARTVİN YUSUFELİ 31 MART 2024 SEÇİM SONUÇLARI

  • CHP: Yüzde 46.98
  • AK PARTİ: Yüzde 45.85
  • YENİDEN REFAH: Yüzde 2.32
  • BÜYÜK BİRLİK: Yüzde 2.08

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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