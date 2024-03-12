AK Parti Sözcüsü Çelik: Yeniden Refah seçmeni CHP lehine tutum içine girmez

12 Mart 2024 23:24 - Güncelleme : 12 Mart 2024 23:26

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir televizyon kanalında Yeniden Refah Partisi (YRP) ile ittifak olmamasıyla ilgili gelen bir soruya verdiği yanıtta, parti tabanının Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine bir tutum almayacağını belirtti.

YRP geçtiğimiz genel seçimlerde Cumhur İttifakı çatısında yer almış ancak 31 Mart 2024 yerel seçimleri için ittifaktan ayrılma kararı almıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeniden Refah Partisi’nin birçok seçim bölgesinde kendi adaylarıyla seçime girmesini değerlendirdi.

“SEÇMEN CHP LEHİNE TUTUM İÇİNE GİRMEYECEK”

Çelik sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Yeniden Refah Partisi yönetimi fiilen Cumhuriyet Halk Partisi'nin işine yarayacak bir tutum içerisinde olsa da, Yeniden Refah Partisi'nin tabanındaki vatandaşlarımız Cumhurbaşkanımızın aleyhine, Cumhuriyet Halk Partisi'nin lehine bir tutum içine girmeyecekler.”