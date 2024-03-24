AK Parti 'Yeniden Büyük İstanbul' mitingi: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

24 Mart 2024 14:28 - Güncelleme : 24 Mart 2024 15:15

31 Mart yerel seçimlere 1 hafta kaldı. AK Parti, "Yeniden Büyük İstanbul Mitingi"yle seçim çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen dev miting saat 14.00’da başladı.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum basın mensuplarına mitingle ilgili yaptığı açıklamada, "yeniden İstanbul, sadece İstanbul" diyerek sahada olduklarını ve vatandaşlarla kucaklaştıklarını söylemişti.

''SAATLERİ KURUN, GELİYOR MURAT KURUM''

AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum mitingde şu açıklamaları yaptı:

Saatleri kurun, geliyor Murat Kurum... İstanbul'un iradesini görmek isteyen varsa gelsin bu meydana baksın. Burada İstanbul'un değişim iradesi var, burada yeniden İstanbul var, sadece İstanbul var.

İnşallah 31 Mart'ta bayram yaşayacağız. Bugün İstanbul iş bilmez bir yönetimin elinde huzursuz ve mutsuz! Çünkü geride bıraktığımız 5 yılda İstanbul, liyakatsizliğin kurbanı oldu! Beceriksizliğe mahkûm edildi! Hiç olmadığı kadar ihmal edildi!

Bu şehri depreme hazırlayacağız dediler, tek bir çivi çakmadılar! Reklama, algıya ayırdıkları bütçeyi depreme ayırmadılar! Ulaşım sorununu çözeceğiz dediler, tam bir çileye dönüştürdüler! Bu aziz milletin kaynaklarını kendi partilerini dizayn etmek için çarçur ettiler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum'u miting alanında dev kalabalık karşıladı. Dev ekranların kurulduğu alanda 13 bin personel görev yapıyor. Katılımcılar miting alanında dev Türk bayrağı açtı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan helikopter, miting alanı üstünde tur attıktan sonra indi. Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük İstanbul mitinginde açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Meydan gümbür gümbür 31 Mart'a yürüyor. İstanbul'u CHP zulmünden kurtarmamız gerekiyor. Gece gündüz çok çalışacağız. Anadolu'ya gittiğimde İstanbul'daki hemşerilerinizi arayın diyorum. İstanbul yeniden sahiplerine kavuşsun.

Bugün burada 31 Mart'ta şehrine sahip çıkmaya çalışan kalabalık görüyorum. Öncelikle İstanbullulara teşekkür borcumu iletmek istiyorum. 1 Nisan'da Murat Kurum ile İstanbul'da yeni dönemi başlatacağız. İstanbul gerçek belediyecilikle buluşacak. Aşkım İstanbul, sevdam İstanbul budur! İnşallah sizlerle birlikte Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ı milli irade bayramı haline getireceğiz. Durmak yok yola devam. Bu kardeşinizi İstanbul'a belediye başkanı yaptığınız zaman İstanbul neydi? Çöp, çamur... CHP budur! Ekrem İmamoğlu geldiğinde ne değişti. Yarı zamanlı mesai. İsraftan bahsediyor. İsraf sende. Akıllı belediyecilik diyor, nerede akıllı belediyecilik. Akılsız belediyecilik bu.

Şu Haliç neydi, rezillik. Orayı çamur deryasından bu kardeşiniz kurtardı. Ve şimdi orada oyun parkları var.

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