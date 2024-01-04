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    • 04 Ocak 2024 17:20 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 17:31

    AK Parti'de Aday Adaylığı müracaatlarının süresi uzatıldı

    Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

    AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, 5 Ocak'ta sona erecek olan 'Belediye ve İl Genel Meclis Üyeliği Aday Adaylığı' müracaatlarının 31 Ocak'a kadar uzatıldığını bildirdi.

    AK Parti&#039;de Aday Adaylığı müracaatlarının süresi uzatıldı
    Seçim, Başvuru

    AK Parti'de Belediye ve İl Genel Meclis Üyeliği Aday Adaylığı müracaatlarının süresi uzatıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, 5 Ocak'ta sona erecek olan 'Belediye ve İl Genel Meclis Üyeliği Aday Adaylığı' müracaatlarının 31 Ocak'a kadar uzatıldığını açıkladı.

    31 OCAK'A UZATILDI

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "5 Ocak 2024 Cuma günü sona erecek olan 'Belediye ve İl Genel Meclis Üyeliği Aday Adaylığı' müracaatları 31 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 19.00'a kadar uzatılmıştır. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

    İBB ADAYI 7 OCAK'TA AÇIKLANACAK

    Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayının 7 Ocak Pazar günü açıklanacağını söyledi.

    Haberler>Politika>AK Parti'de Aday Adaylığı müracaatlarının süresi uzatıldı
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