AK Parti'de bayrak değişimi yolda: Gözler 30 Nisan'da

26 Nisan 2024 09:39 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 10:11

31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimlerde CHP'nin ardından Türkiye genelinde ikinci parti konumuna düşen AK Parti'de alınan başarısız sonuçlar masaya yatırıldı. Başarısızlıkta payı olan isimlerle yolların ayrılması bekleniyor.

TGRT Haber Ankara Haber Koordinatörü Ahmet Sözcan, Cem Küçük ile Günaydın Türkiye programında AK Parti'deki son gelişmeleri paylaştı. Seçim başarısızlığının ardından AK Parti'de bazı değişikliklerin yolda olduğunu söyleyen Ahmet Sözcan, gözlerin 30 Nisan'da gerçekleştirilecek Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına çevrildiğini belirtti.

İşte Sözcan'ın AK Parti kulislerinden aktardığı bilgiler:

"AK Parti'nin 30 Nisan Salı günü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı var. O MYK toplantısı çok önemli gelişmelere gebe. Bana gelen kulis bilgilerine göre, AK Parti kaynaklarından aldığım bilgilere göre o MYK toplantısında bazı değişimler gerçekleşebilir.

BAŞARISIZLIKTA KİMLERİN PAYI VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart yerel seçimlerinin ardından peş peşe toplantı yapmıştı. O toplantılarda Erdoğan'a bazı raporlar sunuldu. Seçim sonuçlarının neden böyle çıktığına ilişkin bazı değerlendirmeler yapıldı. O değerlendirmeler arasında ekonomideki gelişmeler, enflasyonun artması, emeklilere ek zam verilmemesi gibi faktörler ilk sıralarda yer aldı. Ancak bir de aday belirleme sürecinde yaşanan hata var mı yok mu diye değerlendirmeler yapıldı. Bu hatalarda kimlerin payı var? Bunlar masaya yatırıldı.

EKSİĞİ OLANLAR TESPİT EDİLDİ

Aynı zamanda propaganda dönenimde, aday tanıtım töreninde, seçmene ulaşma sürecinde eksiklikler yaşandı mı yaşanmadı mı? Bu konular değerlendirildi. Tabii eksikliği olanlar tespit edildi. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salı günü yapılacak MYK toplantısında faturayı bazı isimlerin önüne koymasını bekliyorum. En azından bana gelen kulis bilgileri bu şekilde. Tabii son söz Erdoğan'da. Tasarruf yetkisi AK Parti Genel Başkanı olarak da Cumhurbaşkanı olarak da Recep Tayyip Erdoğan'da. Bunu yapıp yapmayacağını 30 Nisan'daki toplantıda göreceğiz.

DEĞİŞİM NERELERDE OLACAK?

Peki nasıl bir değişiklik olabilir? Aday belirleme sürecindeki hatalarla ilgili tespitlerin yapıldığını belirttik. Tamamen kulis bilgilerine dayanarak söylüyorum. Yoksa niyetim spekülasyon yapmak, bazı isimleri tedirgin etmek değil. Ancak bana gelen kulis bilgilerine göre genel başkan vekillerinde bazı değişiklikler yapılabilir. Yerel yönetimlerde, teşkilatlarda, seçim işlerinde değişiklikler yapılabilir. Buna yönelik bir hazırlık olduğu bilgisi bana ulaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten yaptığı açıklamalarda kongreye kadar bazı bayrak değişimlerinin peyderpey gerçekleşeceğini söylemişti. Dolayısıyla 30 Nisan'daki MYK toplantısında o değişimin ilk aşaması gerçekleşebilir. Gözler şimdi o toplantıya çevrildi. Dediğim gibi bazı değişikliklerin olabileceğinin bana sinyali geldi. Salıya kadar gelişmeleri yakından takip edeceğiz."