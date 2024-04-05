AK Parti'de fatura kime kesilecek? 'Değişimi yakında göreceğiz'

05 Nisan 2024 23:34 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 23:36

31 Mart yerel seçimleri, Türkiye siyasi tarihinde bir dönüm noktası oldu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), %37.77 oy oranıyla birinci sırada yer alırken, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) %35.49 oy ile tarihinde ilk kez bir seçimde ikinci sıraya geriledi.

Seçim sonuçlarının ardından TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, AK Parti'de uzun yıllar görev almış olan Bülent Arınç'ın değerlendirmelerine yer verdi.

Arınç, "çözüm olmazsa vatandaş kendine yeni bir yol bulur" şeklindeki sözleriyle mevcut siyasi durumun eleştirel bir değerlendirmesini yaptı. Bu açıklama, özellikle AK Parti içinde ciddi bir değişim ihtiyacının sinyallerini verirken TGRT Haber'deki Medya Kritik programında dikkat çeken bir değerlendirmede bulunuldu.

"AK PARTİ'DE DEĞİŞİKLİKLER OLACAK"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mevcut durumun farkında olduğu ve bayram sonrası bazı önemli değişiklikler yapılması gerektiği konusunda kararlı olduğu söyledi.

"İL BAŞKANLIKLARINDE DEĞİŞİM OLACAK"

Özellikle AK Parti il başkanlıklarında beklenen değişikliklerin, parti içindeki yenilenmeyi sağlayacağı tahmin edilirken Fatih Atik durumu şu şekilde değerlendirdi:

"Arınç 'çözüm olmazsa vatandaş kendine yeni bir yol bulur' dedi. Erdoğan bütün olan bitenin farkında, gerekeni yapacak. Bayram sonrası mutlaka bazı değişikliklerin yapılması gerekiyor. AK Parti il başkanlıklarında değişimi yakında göreceğiz."