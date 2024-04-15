AK Parti'de görev değişimi! Tevfik Göksu'nun yerine geçen isim belli oldu

15 Nisan 2024 13:04 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 14:24

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Grup Başkanvekili değişti. Görev süresi dolan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun yerine Zeynel Abidin Okul getirildi.

Tevfik Göksu ise İBB Meclisi’nde bu dönemde Esenler İBB Meclis Üyesi ve Esenler Belediye Başkanı olarak yer alacak.

Okul, bir önceki dönemde İBB Meclis 1. Başkanvekilliği görevini de yürütmüştü.

"İSTANBULLULARIN HAKKINI GECE GÜNDÜZ SAVUNDU"

Esenler Belediyesi Sosyal Medya Koordinatörü Faik Taşer, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Taşer açıklamasında, "5 yıl boyunca İstanbulluların hakkını savunmak için gece gündüz mücadele ederek İBB AK Parti Grup Başkanvekilliği görevini yürüten Tevfik Göksu Başkanımızın bu görevi bugün itibarıyla tamamlandı. Başkanımızın Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclis üyesi görevi devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

ZEYNEL ABİDİN OKUL KİMDİR?

Zeynel Abidin Okul 1968 yılında İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde dünyaya geldi. Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun olan Zeynel Abidin Okul, inşaat ve dış ticaret alanında faaliyet gösteren firmasında Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapıyor. Okul ayrıca, 2014 yılında AK Parti'den İstanbul Beşiktaş Belediye Başkan adayı olmuş fakat seçilememişti.