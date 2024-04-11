AK Parti'den CHP'ye bayram ziyareti: Görüşmede 'birlikte çalışma' mesajları

11 Nisan 2024 10:37 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 10:53

Bugün Ankara'da bayramın ikinci gününde siyasi partiler arasında bayramlaşma törenleri yapılıyor. İlk bayramlaşma AK Parti ve CHP arasında gerçekleşti. CHP Genel Merkezi’ne giden AK Parti heyetini, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka başkanlığındaki kabul heyeti karşıladı. Bayramlaşmada ilk başlık ekonomi oldu.

Ekonomik şartlardan dolayı bayramın keyfini çıkaramayan vatandaşlar olduğuna dikkat çeken Nazlıaka, “Hepimizin sorunu bunu çözmek. Bir sonraki bayramda gerçek anlamda bayramın yaşanabilmesi için hep beraber çalışma duygusunda olduğumuzu ifade etmek isteriz” dedi.

"RAHAT ETTİRMEK ZORUNDAYIZ"

AK Parti heyetinin başındaki MKYK Üyesi Hasan Sert ise sadece Türkiye’nin değil, tüm dünyanın ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğine söyledi. Bu noktada halkın tabanının sıkıntılarını görüp çözüm getirilmesinin gerektiğini aktaran Sert, “Şartlar neyi gerektiriyorsa bunları yapıp rahat ettirmek zorundayız" diye konuştu.

"CİDDİ BİR BAŞARINIZ OLDU"

CHP'nin uzun yıllar sonra birinci çıktığı yerel seçim sonuçlarına da değinen Sert, “Ciddi bir başarınız oldu. Tebrik ediyoruz. Kutuplaşmayı bırakıp, göz göze kalp kalbe gelmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'E YÖNELİK TEDBİRLERİ OLUMLU KARŞILADIK"

Bayramlaşmada bir diğer sıcak konu ise İsrail saldırıları altındaki Gazze’ydi. Aylin Nazlıaka, İsrail’e yönelik alınan tedbirleri olumlu karşıladıklarını aktardı, “Nasıl uygulanacağını takip edeceğiz” dedi.

HER İKİ PARTİ İÇİN DE GÜNDEM YOĞUN

AK Parti Genel Merkezi'ndeki bayramlaşma heyetinin başında ise Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur var. AK Parti bugün MHP, İYİ Parti, HÜDA Par, Yeniden Refah Partisi, BBP, DSP ve Vatan Partisi’yle de bayramlaşacak.

CHP ise bugün 15 siyasi parti ile bayramlaşacak. AK Parti'nin yanı sıra DSP, Vatan Partisi, DEM Parti, İYİ Parti, BBP, Demokrat Parti, MHP, Saadet Partisi, ANAP, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi ve Zafer Partisi, CHP'nin bayramlaşacağı partiler arasında yer alıyor.