AK Parti'li isim 1 oy farkla il genel meclis başkanı oldu!
Yerel seçimler geride kalırken gözlerin çevrildiği il genel meclisi başkanlık seçimlerinden heyecan devam ediyor. Mesaiye başlayan belediye meclislerinde bugün çoğu başkan seçilirken Kırşehir'de AK Partili İl Genel Meclisi üyesi, 1 oy farkla meclis başkanı seçildi.
Yerel seçimlerin geride bırakıldı, itirazların sonuncuları yapıldı. YSK çoğu adaya mazbatasını verirken bugün ise çoğu il, ilçe ve beldede meclis başkanı seçildi.
CHP'nin 31 Mart'ta belediyesini kazandığı Kırşehir'de de seçim heyecanı vardı. Selahattin Ekincioğlu'nun oyların yüzde 52.86'sını alarak seçimi kazandığı şehirde bugün il genel meclisi seçildi.
İl Genel Meclisi'nde CHP yüzde 37.53 oy alırken sırasıyla; AK Parti yüzde 31.29, MHP yüzde 14.70, İYİ Parti yüzde 4.93, YRP yüzde 2.89 oy aldı.
BİR OY FARKLA KAZANDI!
Bugün gerçekleşene il genel meclisi seçiminde AK Partili üye Bülent Ozan, il genel meclisi üyelerinin 10'unun oyunu alarak yeni dönemde il genel meclisi başkanı oldu.
Ozan'ın rakibi CHP'li Yılmaz Zengin ise dokuz oy aldı. Böylelikle tek oyla il genel meclisi başkanı Bülent Ozan seçildi.