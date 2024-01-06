AK Parti'nin İstanbul adayı belli oldu! Sosyal medya ayağa kalktı 

06 Ocak 2024 21:54 - Güncelleme : 07 Ocak 2024 08:04

Türkiye 31 Mart'ta düzenlenecek olan yerel seçimler için gün sayıyor. Büyükşehirlerde kıran kırana bir yarışın geçmesi tahmin edilirken AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayının kim olacağı ise yarın cevap bulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek aday tanıtım toplantısında İstanbul'da İBB adayını duyuracak.

CEM KÜÇÜK DUYURMUŞTU: YÜZDE 99 MURAT KURUM...

TGRT Haber'deki Medya Kritik programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cem Küçük, AK Parti'nin İstanbul adayının yüzde 99 ihtimalle eski Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un olacağını söylemişti.

"KURUM'A ADAYLIĞI BİLDİRİLDİ"

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, sosyal medya hesabından Cumhur İttifakı'nın İBB adayının Murat Kurum olduğunu söyledi. Gazeteci İsmail Saymaz ise X hesabından yaptığı paylaşımda, "Murat Kurum’a İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu AK Parti tarafından bildirildi." dedi.

"16 MİLYON İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Adayın Murat Kurum olduğunun açıklanmasının ardından sosyal medyada Murak Kurum'un çalışma arkadaşlarına haberi duyurduğu anlar gündem oldu. Kurum'un 16 milyon İstanbulluya seslendiği videoda, "İstanbul'un karmaşasını, düzensizliğini, insanlarımız deprem riski kaygısını ortadan kaldırmak için tüm ekibimizle sokak sokak, mahalle mahalle çalışacağız." dedi.