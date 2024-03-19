Ali Babacan Kılıçdaroğlu'nun protokolünü unutmadı! 'Denize düşen yılana sarılır' 

19 Mart 2024 03:52 - Güncelleme : 19 Mart 2024 03:53

Türkiye yerel seçimlere kitlenirken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan geçmiş seçimlere ilişkin dikkat çeken bir çıkış geldi. Millet İttifakı adayı ve CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile yaptığı protokolü değerlendiren Babacan, "Denize düşen yılana sarılır" değerlendirmesini yaptı.

"İKİNCİ PROTOKOLÜ BİLMİYORDUK"

"Biz protokolden birincisini biliyorduk ama ikincisini bilmiyorduk" diyen Babacan "O günkü sıkışmışlıkla 'denize düşen yılana sarılır' şeklinde değerlendirdik" diye konuştu.

"GÜVEN İLİŞKİSİNİ SARSACAK BİR ADIM"

Babacan'ın açıklamasından şu şekilde:

"Biz protokolden birincisini biliyorduk ama ikincisinden haberimiz yoktu. CHP'nin sözcüleri bile bilmiyordu, bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendi ifadesi. Tabii buna üzüldük. Bu güven ilişkisini sarsacak bir adımdı.

Bu protokolün diğer tarafında da gizli köşelerde iki kişinin yaptığı bir anlaşma var. Dolayısıyla bu anlaşmanın bize dayatılması konu olamazdı.

86 milyonun noter olduğu bir anlaşma varken bu zaten geçerli olamazdı. Üzüldük mü? Evet üzüldük. O günkü sıkışmışlıkla 'denize düşen yılana sarılır' şeklinde yorumladık.

"ŞEFFAFLIKTAN YANAYIZ"

Seçimden sonra da Kılıçdaroğlu ile yüzleşmedik kendisinin de bu konu özelinde üzüntüleri vardır kesinlikle. Bize 'aramızda anlaşalım duyurmayalım' şeklinde çok teklif geldi. Hep karşı çıktım, bu duyulurdu ve rezil olurduk. Her zaman şeffaflıktan yanayız."