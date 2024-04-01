Ali Babacan'dan yerel seçim itirafı: Sonuçlardan memnun değiliz

01 Nisan 2024 17:01 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 17:42

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yerel seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Seçim süreci boyunca hem iktidarın hem de muhalefet partilerinin engellemeleriyle karşılaştıklarını belirten Ali Babacan, buna rağmen kendi adaylarıyla girdikleri ilk seçimde kazanan adayları tebrik etti.

31 Mart'ta sandıktan çıkan sonuçların kendilerini memnun etmediğini dile getiren Babacan, nerede hata yaptıklarını değerlendirip sonuçları masaya yatıracaklarını vurguladı. Babacan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"SEÇİM BOYUNCA TÜRLÜ ZORLUKLARA MARUZ KALDIK"

"Genç bir siyasi parti olarak Türkiye'nin her yerinde aday çıkardığımız için onur duyuyorum. Belediye başkan adaylarımız büyük özveriyle çalıştı. Üstelik bazı illerde iktidar muhalefet ayrımı olmadan bazı partiler tarafından türlü zorluklara maruz bırakıldık. Hazine yardımımız, medyamız yoktu. Mütevazı bağışlarla seçim kampanyasını yürüttük. Tüm teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Kazanan adaylarımızı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum.

Artık Meclis'te milletvekilleri, yerelde belediye başkanları olan bir partiyiz. Belediye başkanlarımız parti ayırt etmeksizin halkın sorunlarına eğilecekler, çok çalışacaklar. Başarılarıyla diğer partilere örnek olacaklar. Girdiği ilk seçimde 81 ilde aday çıkarmış bir partiyiz. Kavgadan, aşırılıktan beslenmeyen partiyiz.

"SONUÇLARDAN MEMNUN DEĞİLİZ"

Vakit kaybetmeden tüm seçim sonuçlarını değerlendireceğiz. Nerede hata yaptık, masaya yatıracağız. Alınan sonuçların değerlendirmesini yapıp çözümler arayacağız. Sözü olan herkesi dinleyeceğiz. Elbette bu ilk seçimlerden alacağımız çok ders var. Elbette seçim sonuçlarından memnun değiliz. Gerekli kararları alıp yolumuza devam edeceğiz. DEVA'ya oy veren seçmenlerimizin yüzünü yere eğdirmeyeceğiz. Yarından itibaren genel seçimler için çalışmalara başlayacağız.

Ülkemizdeki siyasi krizi çözmedi, krizin ne kadar büyük olduğunu gösterdi. İktidar iki kutuplu siyasetin sonucunda kaybeden oldu. Ne kadar DEVA, o kadar demokrasi, o kadar özgürlük, o kadar zenginlik.

İKTİDAR VE YEREL YÖNETİMLERE 'DEPREM' ÇAĞRISI

İktidara sesleniyorum, ülkemizin demokrasisine katkısı olacak her fikri ciddiye alın. Bu güzel ülke kötü yönetim nedeniyle bu hale düştü. Seçilen belediye başkanları da her vatandaşlara belediyenin imkanlarını eşit şekilde dağıtmalı.

Gelin Türkiye'nin her köşesini depreme dayanıklı hale getirelim. Bu merkezi hükümet ile yerel yönetimin el ele vermesiyle çözülecek bir sorun. Her seçim bir fırsattır. Ülkemizi depreme hazırlamayı birinci önceliğiniz haline getirin.

Bu sonuç çıktığımız yolun sonu değil henüz başlangıcı. Daha gidilecek çok yol var. Kar topu gibi büyüyeceğiz. Bir sonraki seçimde iktidara yürüyeceğiz."