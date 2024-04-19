Ali Yerlikaya'dan Mardin ve Diyarbakır açıklaması

19 Nisan 2024 18:44 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 19:12

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya X hesabından Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi ile ilgili açıklama yaptı.

"MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİMİZ GÖREVLENDİRİLMİŞTİR"

Yerlikaya, yaptığı açıklamada şunları belirtti:

"Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında 'İstiklal Marşı’nın okutulmadığına', Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise 'Türk bayrağının kaldırıldığına' ilişkin iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişlerimiz görevlendirilmiştir."