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19 Nisan 2024 18:44 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 19:12

Ali Yerlikaya'dan Mardin ve Diyarbakır açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin ve Diyarbakır'daki meclis açılışlarında İstiklal Marşı okunmaması ve Türk bayrağının kaldırılması olaylarıyla ilgili mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiğini açıkladı

Editör: Furkan Günler / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Ali Yerlikaya&#039;dan Mardin ve Diyarbakır açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya X hesabından Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi ile ilgili açıklama yaptı.

"MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİMİZ GÖREVLENDİRİLMİŞTİR"

Yerlikaya, yaptığı açıklamada şunları belirtti:

 "Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında 'İstiklal Marşı’nın okutulmadığına', Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise 'Türk bayrağının kaldırıldığına' ilişkin iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişlerimiz görevlendirilmiştir."

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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