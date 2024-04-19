19 Nisan 2024 18:44 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 19:12
Ali Yerlikaya'dan Mardin ve Diyarbakır açıklaması
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin ve Diyarbakır'daki meclis açılışlarında İstiklal Marşı okunmaması ve Türk bayrağının kaldırılması olaylarıyla ilgili mülkiye müfettişlerinin görevlendirildiğini açıkladı
Editör: Furkan Günler / Kaynak: tgrthaber.com.tr
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya X hesabından Mardin Büyükşehir Belediye Meclisi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisi ile ilgili açıklama yaptı.
"MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİMİZ GÖREVLENDİRİLMİŞTİR"
Yerlikaya, yaptığı açıklamada şunları belirtti:
"Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında 'İstiklal Marşı’nın okutulmadığına', Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise 'Türk bayrağının kaldırıldığına' ilişkin iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişlerimiz görevlendirilmiştir."
Kaynak: tgrthaber.com.tr