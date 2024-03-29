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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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29 Mart 2024 21:38 - Güncelleme : 31 Mart 2024 00:41

Ankara CHP'de deprem: İstifa edip AK Parti'ye geçtiler

Ankara Mamak’ta Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 50 üyesi, AK Parti’ye katılarak, Mamak Belediye Başkan Adayı Asım Balcı’yı destekleme kararı aldı.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara CHP&#039;de deprem: İstifa edip AK Parti&#039;ye geçtiler

Pazar günü gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesi siyasette hareketli dakikalar yaşanmaya devam ediyor.

Ankara’nın Mamak ilçesinde 50 CHP üyesi, partilerinden istifa ederek AK Parti safına geçti ve yerel seçimlerde Mamak Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Asım Balcı’yı destekleme kararı aldı.

Son dakika: Ankara CHP'de deprem: İstifa edip AK Parti'ye geçtiler - 1. Resim

AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftarda AK Parti’ye katılan yeni üyelerin rozetleri AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl ve AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Asım Balcı tarafından takıldı.

Son dakika: Ankara CHP'de deprem: İstifa edip AK Parti'ye geçtiler - 2. Resim

"GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTILAR"

Programda konuşan AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Balcı, “AK Partimize katılan üyelerimizi tebrik ediyorum. CHP’den istifa ederek AK Partimize katılan arkadaşlarımız gücümüze güç kattı. Mamak’ta 31 Mart gecesi inşallah hep birlikte destan yazacağız. 1 Nisan sabahından itibaren de hiçbir ayrımız gayrımız olmadan Mamak’ı hep birlikte yöneteceğiz” diye konuştu.

Son dakika: Ankara CHP'de deprem: İstifa edip AK Parti'ye geçtiler - 3. Resim

Son dakika: Ankara CHP'de deprem: İstifa edip AK Parti'ye geçtiler - 4. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Levent29 Mart 2024 21:59

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