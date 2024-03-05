Ankara'da Filistin için kritik görüşme: Erdoğan'ın konuğu Mahmud Abbas

05 Mart 2024 06:45 - Güncelleme : 05 Mart 2024 06:46

İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki katliam ve işgali tüm hızıyla sürerken Ankara, bugün önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ağırlayacak. Görüşmenin başlıca gündemi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları olacak. Erdoğan, Türkiye'nin Filistin davasına desteğini mevkidaşına bir kez daha iletecek.

"RAMAZAN ÖNCESİ ATEŞKES" HEDEFİ

Ankara'nın önceliği, İsrail'in Gazze'deki soykırıma dönüşen katliamlarının bir an önce durdurulması. Türkiye, bu hedefe ramazan ayı başlamadan ulaşılması için de yoğun diplomasi trafiği yürütüyor.

YARDIM HATTI DA KONUŞULACAK

Bu doğrultuda Erdoğan'ın Mahmud Abbas ile yapacağı görüşmede, ateşkes konusundaki son durum ve Türkiye'nin garantörlük önerisi masaya yatırılacak. Adil ve kalıcı barışın tek yolunun 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasıyla mümkün olabileceği bir kez daha vurgulanacak.

Erdoğan-Mahmud Abbas görüşmesinde, Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için atılabilecek adımlar da konuşulacak.