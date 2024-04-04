Ankara'da ikinci Mansur Yavaş dönemi: Mazbatasını aldı

04 Nisan 2024 14:31 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 14:42

31 Mart'ta gerçekleştirilen yerel seçimde Ankaralılar tercihini bir kez daha Mansur Yavaş'tan kullandı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Partili rakibi Turgut Altınok'a 30 puan fark attı.

Bugün de İl Seçim Kurulu'nda mazbatasını alan Mansur Yavaş, Ankara halkına ve CHP teşkilatına teşekkür etti.

Aynı şekilde hesap verebilen, şeffaf, açık bir şekilde ortak akılla hareket eden sosyal bir belediyecilikle hizmet edeceklerinin bir kez daha altını çizen Yavaş, “Gerçek belediyeciliğin bizim yaptığımız belediyecilik olduğunu, asfalt ve betondan, plastikten üretilen şeylerin asla ne bir belediyecilik ne bir proje olduğunu söylemiştim. İçinde insan olmayan, insana yaramayan hiçbir şeye de bir kuruş para veremeyeceğimi söylemiştim. Çünkü bu para halkın parasıdır. Halkın parasını idare ediyoruz. O zaman bunu son derece dikkatli harcamamız lazım diyordum" dedi.

"ANKARA'YI DÜNYA BAŞKENTİ YAPMAK ANA HEDEFİMİZ"

Ankaralıların yüksek bir oyla kendisine olan güveni belirtiklerini söyleyen Yavaş, "Mansur Yavaş belediyeciliği adını verdiğimiz belediyeciliği tescilledi. İnşallah, bundan sonra da bize güvenenlerin başını eğdirecek hiçbir işin içinde olmadan aynı şekilde Ankara halkına hizmet edeceğiz ve inşallah hep beraber belediye başkanlarımızla beraber Ankara’yı Mustafa kemal Atatürk’ün bize emanet ettiği şekilde ve dünya başkenti yapmak ana hedefimiz olacak” ifadelerini kullandı.

"SEÇİM BİTMİŞTİR, ARTIK GELİN BİRLİKTE ANKARA İÇİN ÇALIŞALIM"

Geçen dönem kendilerine engel olan belediye başkanlarını ilçelerinde şikayet ettiğini aktaran Yavaş, “Şu anda hiçbirisi belediye meclisinde değil. Ankara halkı onları sandıkta cezalandırdı. 2019 yılında İl Meclis konuşmamda aynı şekilde el ele vererek Ankara halkına hizmet etmek için seçtiler bizi. Seçim bitmiştir, artık gelin birlikte Ankara için çalışalım. Ankara halkı onları cezalandırmıştır” dedi