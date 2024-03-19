Ankara'da kim önde? Mansur Yavaş'ın açıkladığı ankette dikkat çeken detay: Biz azınlıkta kalıyoruz...

19 Mart 2024 13:29 - Güncelleme : 19 Mart 2024 13:43

Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere birçok kentte AK Parti ve CHP arasınad büyük bir yarış var. Partilerin belirlediği adaylar seçim kapsamında çalışmalarına son sürat devam ederken oy kullanacak vatandaşlarında gözü bir yandan anket çalışmalarında...

Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok ile CHP'nin yeniden aday gösterdiği mevcut ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın yarışacağı Ankara'da son anket çalışmaları kimi önde gösteriyor?

"OY ORANINA RAĞMEN BİZ AZINLIKTA KALIYORUZ..."

ABB Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı bir televizyon programında elindeki son anket çalışmasını kamuoyuyla paylaştı. Anket sonuçlarına göre önde götürdüklerini söyleyen Yavaş, belediye meclisine dikkat çekti. Yavaş, "İlçe belediyelerinden daha fazla belediye kazanmazsak bu oy oranına rağmen biz azınlıkta kalıyoruz" dedi.

"İKİ İLÇEDEKİ SONUCU LEHİMİZE ÇEVİREBİLİRSEK..."

Belediye meclisinde çoğunluğu elde edebilmelerinin ilçeler bağlı olduğuna dikkat çeken Yavaş, "2014'te ben şehir merkezinde 80 bin oy öndeydim, ama önde olmama rağmen 28 meclis üyesi çıkarttık. 2019'da seçimi kazandık. 148 meclis üyesinde sayımız 40 kişiydi toplam. Dolayısıyla bu temsilde bir adaletsizlik var. Meclis çoğunluğunu elde etmemiz ilçelere bağlı. Adaylarımız iyi. Şu anda gelen anketlere göre; bir iki ilçedeki sonucu lehimize çevirebilirsek, bir ankette 1 puan aşağıda bir ankette 1 puan üzerinde çıkıyor" diye konuştu.

"İNŞALLAH BÜYÜK BİR FARKLA KAZANACAĞIZ"

Yavaş konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Meclis üyeleri seçildiği zaman yaptığım çağrı var: 'Büyükşehir beni seçti, ilçeler sizi seçti' dedim. Ama bir ikisi hariç belediye başkanlarımız benim odamı görmediler daha. Partilerini ilçelerinden fazla seviyorlar. İnşallah büyük bir farkla kazanacağız. İnşallah meclis üyeliğinde de bir çoğunluğumuz olur"