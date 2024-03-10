Anketlerde son durum ne? Her ilde en az 2 puan daha yükseldi

10 Mart 2024 10:03 - Güncelleme : 10 Mart 2024 10:18

Türkiye milyonlarca seçmen 31 Mart'ta sandık başına gidecek. AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da herkesin şimdilerde merakla takip ettiği anket çalışmalarına ilişkin A Haber'de dikkat çeken sonuçları paylaştı.

"AK PARTİ'NİN ÖNDE OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Bir buçuk ay içerisinde 81 ili kapsayan büyük bir anket çalışması yaptıklarını aktaran Yavuz, "Aday belirleme sürecinde isim anketi yaptık ve bir yandan da bugün milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz diye sorduk ve emin olun bu anketlerde minimum 2 puan yükseliş içerisinde AK Parti'nin önde olduğunu gördük. Bugün milletvekili seçimi olsa her ilde en az 2 puan daha koyduğunu gördük" ifadelerini kullandı.

"ELİNDE BULUNDURDUPU ŞEHİRLERİ KORUYACAK"

Şimdi de illerde yaptığımız anketlerde her geçen gün AK Parti'nin oy trendinin biraz daha yükseldiğini belirten Yavuz, "Buradan hareketle 2024 yerel seçimlerinde AK Parti zaten var olan elinde bulundurduğu şehirleri koruyacak ve yeni AK Parti belediyeciliğini birçok şehre tanıtacak" dedi.