Antalya'da 3 araç birbirine girdi! Feci kazada 3 kişi hayatını kaybetti 

25 Mart 2024 04:43 - Güncelleme : 25 Mart 2024 04:46

Serik ilçesindeki D 400 karayolu Belkıs Kavşağı'nda gece yarısı yaşanan trafik kazası üç kişinin ölümüne yol açtı.

Gece 00.10 civarında gerçekleşen kaza, İhlas Haber Ajansı'nde yer alan bilgiye göre, Serik yönüne doğru ilerleyen Mehmet Deniz yönetimindeki 07 YEH 18 plakalı Tofaş Şahin otomobil, direksiyon kontrolünün kaybedilmesi sebebiyle yolun dışına çıkarak karşı şeride geçti ve Manavgat istikametinden gelen Erol Karabulut idaresindeki 32 AAU 140 plakalı cip ile çarpıştı.

Bu arada F.K yönetimindeki 07 L 0080 plakalı Mitsubishi kamyonet, Karabulut'un aracına arkadan vurdu. Zincirleme kaza sonrası ihbar üzerine acil servis, itfaiye ve polis ekipleri hemen kaza yerine yönlendirildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ!

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde, Tofaş Şahin'in sürücüsü 25 yaşındaki Mehmet Deniz ve yolcu Osman Tunç ile Dacia'nın sürücüsü Erol Karabulut'un yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Kazanın haberini alır almaz, yaşamını yitirenlerin aileleri ve yakınları büyük üzüntü ve şok yaşayarak olay yerinde gözyaşlarına boğuldu. Sinir kırizi geçiren vatandaşlar polis ve vatandaşların yardımıyla sakinleştirilmeye çalışıldılar.

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından Mehmet Deniz, Osman Tunç ve Erol Karabulut'un bedenleri Serik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.