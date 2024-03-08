Antony Blinken'dan Türkiye'ye İsveç teşekkürü
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüşmesi başladı. Görüşme öncesinde ABD Dışişler Bakanı, İsveç'in NATO onayı için teşekkür ettiği öğrenildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Washington'da görüşüyor. Görüşme öncesi ABD Dışişleri Bakanı açıklamalarda bulundu.
Blinken'ın 'Erdoğan ve Fidan'a İsveç'e NATO onayı için teşekkür ederim' ifadelerini kullandığı öğrenildi.
FİDAN'DAN ATEŞKES ÇAĞRISI!
İsrail'in bombardımanı ile Gazze'de sivil vatandaşların önlenmesi için uluslararası toplumların adım atması gerektiğini söylerken, "Ateşkes ilan edilmeli, insani yardım ulaştırılmalı." dedi.
Bakan Fidan, "Gazze'nin yanı sıra Ukrayna savaşı, Karadeniz'in güvenliği, NATO'ya yeni üye olan ülkeler de gündemimizde." dedi.
Blinken ise Gazze'de ateşkes için "Top Hamas'ın sahasında" ifadelerini kullandı.
"YARDIMLARI GENİŞLETMELİYİZ"
"Gazze'ye giren yardımların ihtiyaç sahiplerine etkin şekilde dağıtılması gerekiyor" diyen Blinken, "Gazze'ye karadan yardım girişlerini sürdürmenin ötesinde genişletmemiz gerekiyor." diye konuştu.