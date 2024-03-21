Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Candaroğlu TGRT Haber'de

21 Mart 2024 17:55 - Güncelleme : 21 Mart 2024 18:18

AK Parti ve Cumhur İttifakı Arnavutköy Belediye Başkan Adayı Mustafa Candaroğlu TGRT Haber'de açıklamalarda bulunuyor.

Canrdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Metro açılışımızın gururunu yaşıyoruz. Kıymetli Cumhurbaşkanımız ve Ulaştırma Bakanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Arnavutköy büyük bir alan. Vatandaşlarımızın ilçe merkezlerine ulaşması biraz problemi. Ulaşım konusunda yapacağımız projelerle vatandaşlarımızı şehir merkezine taşıyacak ulaşım hatları getireceğiz."

Bisiklet yolları, taksi durakları, tır ve kamyon parkları gibi ulaşıma dair birçok proje geliştirdiklerini belirten Candaroğlu, "Ulaşım master planı hazırladık" dedi.

"38 KREŞ YAPACAĞIZ"

Eğitim yönelik projelerini de anlatan Candaroğlu, "Hızlı bir şekilde okul inşaatlarını tamlayarak hizmete açacağız. 12 okul projemiz var. İçinde spor, fen lisesi gibi liseler var. İstanbul Havalimanı'ndan dolayı turizmde revaçta olan bir ilçeyiz. Üniversite getirmek istiyoruz ilçemize. Kültür merkezlerimizin sayılarını hızla artıracağız. Çocuk evi, kreş gibi sözlerimiz var. Arnavutköy'de 38 kreş yapacağız. Nöbetçi kreşler olacak."

YENİ EVLENECEK ÇİFTLERE MÜJDE!

"Yeni evlenecek çiftlere çeyiz paketleri hediye edeceğiz. Sosyal konularımızda yeni evlenen çiftlere hak vereceğiz. Kira öder gibi ev sahibi olacaklar. Ödeme güçlüğü çekenlerde yine uygun ücretlerle buralardan faydalanacaklar. Yine istihdam projelerimiz olacak. Gençler için e-spor alanı da oluşturacağız."

HER MAHALLEYE HALI SAHA

"Gençlerimiz için kapalı spor salonlarının sayısının artıracağız. Halı sahası olmayan bir mahalle olmayacak. Şehir stadının yerini tahsis ettik. 3 bin kişilik bir stat. Otoparkı, sosyal alanları olan bir alan olacak."

"Köy dediğimiz mahallelerimiz var. Buralarda etkinlik alanlarımız, rekreasyon alanları gibi sosyal donatı alanları olacak. Çınarlarımız için vefa evleri olacak. Bunun dışında Arnavutköy'e hoş geldin paketimiz olacak. Kadınlarımızla ilgili kadın kültür merkezi sayılarımızı artıracağız. Kadınlarımız burada eğitimlerini alıp, el emeği göz nuru ürünlerle ev ekonomilerine katkı sağlayacaklar."

İlçemizde devlet hastanesi yapılarını biraz daha geliştirerek revizyon süreci olacak. Bunun haricinde Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Toplum Sağlığı Merkezi yapacağız. Yeni dönemde ihtiyaç olan Aile Sağlığı Merkezleri yapacağız."

Turizme yönelik Karaburun için sahil projelerimiz var. Günübirlik turizmi geliştirmeye yönelik hamlelerimiz olacak. Ayrıca mesire alanlarımız var. Bunları geliştireceğiz. Karaburun Yaz Festivalleri projelerini artıracağız. Yeni dönemde hem gençlerin hem hanımefendilerin ilgisini çekecek nice festivallerimiz olacak."