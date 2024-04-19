Asker ve polislere "Konuş, sen nerelisin" diyen DEM Partili Salğucak'a soruşturma

19 Nisan 2024 17:12 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 17:13

31 Mart yerel seçimlerinde Ömer Keçecigil Okulu'nda oy kullanan DEM Partili Süleyman Salğucak, taşımalı seçmen olduğunu düşündüğü kişilere tepki göstermişti. Bu olay üzerine Avukat Ramazan Demir, Süleyman Salğucak'a soruşturma açıldığını duyurdu. 31 Mart günü Şırnak'a oy vermek için taşınan asker ve polisler tek sıra içeri girerken tepki gösteren 61 yaşındaki Süleyman Salğucak'a soruşturma açıldı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Avukat Ramazan Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Şırnak savcılığı 'Konuş, sen nerelisin' sözünden dolayı Süleyman Salğucak'a 'Seçim kanununa muhalefetten' soruşturma açmış" diye belirtti.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı, Salğucak hakkında 'Seçim kanununa muhalefet' ve 'Seçmenin oy kullanmasını engelleme' iddialarıyla ilgili soruşturma açtı.